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محمد شريف: الأهلي رفض رحيلي إلى الخليج

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:01 ص
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محمد شريف
محمد شريف
الفجر الرياضي
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أكد محمد شريف، لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق إنبي، أنه تلقي بعض العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه مسؤولي الفريق الأحمر رفضوا رحيله.

وقال شريف خلال تصريحاته لبرنامج نمبر وان على قناة النهار:"الأهلي رفض رحيلي وفضل استمراري مع إنبي على أن أعود للقلعة الحمراء في الصيف".

وأضاف إلى أنه لم يتلقي أي اتصالات من قبل المنتخب الوطني رغم تألقه في الفترة الجارية وتصدره قائمة هدافي الدوري بـ9 أهداف ومتفوقًا بفارق 3 أهداف عن عبد الله السعيد نجم بيراميدز.

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الكلمات المفتاحية

محمد شريف الأهلي إنبي

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