ريال مدريد وبرشلونة يسعيان لمواصلة الانتصارات في كأس إسبانيا

تسعى أندية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا، إلى مواصلة مشوارها في مسابقة كأس إسبانيا، عندما تخوض الدور ربع النهائي في الأيام الثلاثة المقبلة ضد ريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، وغرناطة.





حجز كل من برشلونة وريال مدريد بطاقته إلى ربع النهائي عن جدارة وبانتصارين مدويين، الأول على ضيفه ليغانيس 5-0، والثاني على مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية 4-0، فيما نجا فالنسيا من فخ مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا من الدرجة الثالثة، وتغلب عليه بصعوبة 4-2 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.





وتبدو مهمة برشلونة أصعب نسبياً مقارنة مع "الملكي"، كون النادي الكاتالوني سيحل ضيفاً على أتلتيك بلباو الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89، في الجولة الأولى من الدوري في 16 أغسطس (آب) الماضي.





كما أن برشلونة يعاني الأمرين لتحقيق الانتصارات بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين خليفة إرنستو فالفيردي المقال من منصبه، عقب خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر المحلية التي أقيمت في الرياض مطلع العام الحالي.





وكانت آخر معاناة لبرشلونة فوزه الصعب على ضيفه ليفانتي 2-1، في الجولة 22 من الدوري.





وبلغ بلباو ربع النهائي بفوز بشق النفس على مضيفه تينيريفي من الدرجة الثانية 4-2 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، علماً بأنه لم يحقق الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، آخرها الخسارة أمام ضيفه خيتافي 0-2.





يذكر أن فريقي برشلونة وأتلتيك بلباو هما الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة، حيث ظفر بها النادي الكاتالوني 30 مرة مقابل 23 مرة للفريق الباسكي.





ويملك ريال مدريد ثالث أفضل المتوجين في المسابقة (19 مرة) أفضلية الأرض والجمهور خلال مواجهته لريال سوسيداد، علماً بأنه تغلب على الأخير 3-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الجولة 14 من الدوري.





ويفتتح فالنسيا ومضيفه غرناطة الدور ربع النهائي، بمواجهة بين فريقين عانيا لبلوغ ربع النهائي، حيث احتاج الأول لركلات الترجيح للتخلص من عقبة كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، والثاني إلى التمديد لتخطي مضيفه باداخوز من الدرجة الثالثة 3-2.