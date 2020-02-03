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عاجل - شوبير يكشف موعد اعتزال شريف إكرامي وحقيقة عودته في قرار الرحيل عن الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:52 م
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شريف اكرامي
شريف اكرامي
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير موعد اعتزال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما قرر الرحيل عن النادي الأحمر نهاية الموسم الحالي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي يضع لنفسه هدف وهو المشاركة في المباريات حتى سن الأربعين".

وأضاف :"حتى هذه اللحظة شريف متخذ قراره وهو الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم ولم يتحدث مع رينيه فايلر أو سيد عبد الحفيظ عن هذا الأمر".

وتابع :"جلست معه اليوم في جلسة خاصة وأكد لي أنه من الصعب جدًا المشاركة في المباريات في ظل تميز محمد الشناوي، فهو يرغب في الانضمام لمنتخب مصر".
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الكلمات المفتاحية

شوبير شريف إكرامي الأهلي

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