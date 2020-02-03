عاجل - شوبير يكشف موعد اعتزال شريف إكرامي وحقيقة عودته في قرار الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موعد اعتزال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما قرر الرحيل عن النادي الأحمر نهاية الموسم الحالي.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي يضع لنفسه هدف وهو المشاركة في المباريات حتى سن الأربعين".



وأضاف :"حتى هذه اللحظة شريف متخذ قراره وهو الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم ولم يتحدث مع رينيه فايلر أو سيد عبد الحفيظ عن هذا الأمر".



وتابع :"جلست معه اليوم في جلسة خاصة وأكد لي أنه من الصعب جدًا المشاركة في المباريات في ظل تميز محمد الشناوي، فهو يرغب في الانضمام لمنتخب مصر".

