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مصطفى بكري: الإرهابيون فجروا تمثال عبدالناصر في بنغازي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:26 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
أمنية فوزي
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإرهابيين قاموا بتفجير تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في بنغازي بليبيا.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمر بإعادة ترميم تمثال الرئيس عبد الناصر بعدما هدمه الإرهابين، بعد عملية الكرامة، مؤكدًا أن ليبيا تحتاج إلى إعمار كبير، بعد أن دمرها الإرهابيون.

وأشار الإعلامي، إلى أن الإرهاب كان يمارس على الجميع في ليبيا، مؤكدًا أن التاريخ سيكتب للمشير خليفة حفتر أنه نجح في عملية الكرامة، ورسخ على أرض ليبيا الأمن والاستقرار الحقيقي.
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