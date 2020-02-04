Advertisements
Advertisements
Advertisements

"نشرة حوادث الفجر".. قتل صاحب "سوبر ماركت" وحريق بسوق المنيرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:38 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهد الشارع المصري، يوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.

النيابة تطلب التحريات عن 3 متهمين سقطوا بأسلحة نارية بالأميرية
أمرت نيابة الأميرية، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية الغير مرخصة بدائرة القسم، وطلبت التحريات حول الواقعة وتحفظت على المضبوطات".

ابن عمه وراء الجريمة.. مفاجآت في مقتل صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس
أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية بمركز أبوالنمرس، من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

حبس شابين في واقعة الاعتداء الجنسي على طفلين بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شابين وهم "أحمد" و"ياسين" في عقدهم الثاني من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد استغلالهم لطفلين في التسول والاعتداء الجنسي عليهما بمنطقة العجوزة.

المعاينة تكشف سبب حريق سوق المنيرة بإمبابة
كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة لموقع حريق سوق المنيرة في منطقة إمبابة، أن سبب الحريق ماس كهربائي بمحل كهربائي وامتداد النيران لشقة مكونة من غرفتين وصالة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بأكتوبر (صور)
سيطر رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب داخل مطعم بالحى الثاني بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة الأميرية شرطة أبو النمرس حريق مطعم بأكتوبر حريق سوق المنيرة اخبار

أخبار تهمك

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 15 ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 3 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 5 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نشرة حوادث "الفجر": هتك عرض طفل.. وحريق بمركب نيلي

مقتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بأبو النمرس

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان قتل صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس

ابن عمه وراء الجريمة.. مفاجآت في مقتل صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس

ننشر صورة قتيل سوبر ماركت بأبو النمرس

ننشر اللقطات الأولى لموقع قتل صاحب "سوبر ماركت" بالجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status