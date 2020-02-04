وزيرة التضامن تتفتح أول مركز يقدم خدمات متكاملة لضعاف البصر

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، فاعليات افتتاح أول مركز من نوعه يقدم خدمات متكاملة لضعاف البصر، ضمن فعاليات فبراير شهر التوعية بضعاف البصر الذي تنظمه مؤسسة صيرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



ويأتي ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر المركز بـ10 حسن موسى العقاد من شارع الثورة خلف مستشفى فلسطين، ومن المقرر أن يحضر الإحتفالية عدد كبير من الشخصيات العامة.