Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة التضامن تتفتح أول مركز يقدم خدمات متكاملة لضعاف البصر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:46 ص
Advertisements
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
آيات عامر
Advertisements
تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، فاعليات افتتاح أول مركز من نوعه يقدم خدمات متكاملة لضعاف البصر، ضمن فعاليات فبراير شهر التوعية بضعاف البصر الذي تنظمه مؤسسة صيرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر المركز بـ10 حسن موسى العقاد من شارع الثورة خلف مستشفى فلسطين، ومن المقرر أن يحضر الإحتفالية عدد كبير من الشخصيات العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن علاج البصر اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 7 ساعات

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نيفين القباج: 2018 كانت انطلاقة لتغيير التعامل مع ذوي الإعاقة (صور)

مراحل الحصول على بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية حزمة متكاملة من الدعم النقدي والتعليم والتدريب والتشغيل (صور)

اليوم.. جمعية التقدم تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

"التضامن": تشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع ٢٧ شركة من القطاع الخاص

بالتعاون بين الهجرة والتضامن.. مائدة مستديرة لـ "مراكب النجاة" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status