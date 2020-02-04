أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4-2-2020.. وحراك طفيف بالعملة الأمريكية





أسعار الدولار اليوم:





تحاول العملة الأمريكية الاستمرار فى التعافي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصعد بشكل طفيف في عدد قليل من البنوك الخاصة خلال تعاملات اليوم لتقترب من العودة لمستوي الـ 16 جنيه مع استقرار سعر العملة الأمريكية في البنوك الحكومية عند 15.75 جنيهًا للشراء مقابل 15.85 جنيهًا للبيع، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.





أسعار الدولار عالميًا:





صعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1056 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 108.64 ين.

وزاد الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.52 بالمائة ليسجل 1.3005 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة لتسجل 0.9661 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 97.812.





أسعار الدولار اليوم في البنوك :





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7487 15.871 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك مصر 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.76 15.86 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك بلوم 15.74 15.84 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.77 15.87 سعر الدولار في بنك SAIB 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك HSBC 15.76 15.86 سعر الدولار في المصرف العربي 15.75 15.85 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك عودة 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.76 15.86 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.76 15.86 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.75 15.85 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.74 15.84 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.76 15.86













