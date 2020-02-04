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"ثقافة الجيزة" تناقش دور مصر الريادي في أفريقيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:22 ص
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قصر ثقافة الجيزة
قصر ثقافة الجيزة
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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة الجيزة، حيث أقامت مكتبه الكوم الأحمر الثقافية ورشة فنون تشكيلية، ونفذت مكتبة الناصرية ورشه حكي عن أهمية تنظيم الوقت أثناء فترة الامتحانات.

ونظمت مكتبه البحر الأعظم مسابقة في الشطرنج، بالإضافة إلى ورشة ألعاب فك وتركيب، وبقصر ثقافة العياط عقدت أمسية شعرية أعقبتها مسابقة ثقافية، فيما أقام بيت ثقافه صفط اللبن محاضره بعنوان "يد بيد ضد التفرقة"، تناولت ضرورة التعاون والتكاتف يد واحدة لبناء الأسرة والمجتمع وحماية الوطن، ونفذت مكتبة منشأة البكاري ورشة فنون تشكيلية للتشكيل بالصلصال.

وأقام قصر ثقافة الحي السادس في نادي ٦ أكتوبر، ورشة فنون لتصميم نتيجة العام الميلادي الجديد من الكرتون، والفوم، والجوخ، ونفذت مكتبة السلام ورشة فنون تشكيلية بمناسبة احتفالات العام الميلادي الجديد، وتم تصميم وتنفيذ مجسم لرجل الثلج، وبمكتبة دور التربية الثقافية تم عرض فيلمًا وثائقيًا بعنوان (ملحمة الشرطة المصرية) بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية حماة الأمن ودرع الوطن المنيع، بالإضافة إلى ورشة تدريبات فنون شعبية، مع ورشه فنون بعنوان (اصنع لعبك) لتصميم وتنفيذ طائرة وبندقية من المواسير البلاستيك والكرتون.

ونفذ قصر ثقافة الحي السادس خارجيا بحضانه بيبى جاردن ورشة فنون لإعادة تدوير خامات البيئة، بالإضافة إلى عرض لعرائس القفازية عن نظافة الأسنان وكيفية المحافظة عليها، بينما أقامت مكتبة الهلال الأحمر ورشة فنية لتصميم علم مصر باستخدام الفوم والورق المقوى، كما نظمت مكتبه سقارة الثقافية الورشة الأسبوعيه لتعليم وتحسين الخط العربي.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب محاضره بعنوان: "مصر من التجميد إلى الريادة"، تناولت الدور الريادي لمصر على مستوى القارة الأفريقية، بينما نظم بيت ثقافة المناجم ندوة عن أهمية التواصل الأفريقي، ودور الشباب وأيضا الفن والثقافة فى إحياء واستمرار هذا التواصل.

كما قدم ببيت ثقافة الباويطي، عرضًا فنيًا للموهوبين في الغناء والموسيقى الشعر، ونفذت مكتبة صول ورشة حكي عن أهمية تنظيم الوقت خلال فترة الامتحانات.

كما افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمكتبة البحر الأعظم التابعة لفرع ثقافة الجيزة، بحضور الأستاذ جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية للأقاليم والقاهرة الكبرى، والدكتورة نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، ومجموعة من الباحثين والمهتمين بمجال التمكين الثقافي، وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم الكلمات الافتتاحية، وبدأ عرض ومناقشة الأبحاث التي تناولت التحديات والمعيقات الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة، والمشكلات التي يواجهونها في المجتمع ووسائل التغلب عليها وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة نحو مستقبل أفضل.

وتناول الباحثين مجموعة من التوصيات للوصول لغد أفضل ذوي القدرات الخاصة، وعلى هامش المؤتمر أقيمت مسابقات ثقافية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسلموا مجموعة من الجوائز، وتخللت الحلقات البحثية عرض مواهب للغناء وورش فنون تشكيلية، ورسم على الوجوة لإضفاء البهجة على الأطفال وتم افتتاح معرضًا فنيًا لأعمال الأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وختامًا للمؤتمر تم تكريم نماذج من الأبطال المتميزين من ذوي القدرات الخاصة، وبعضًا من الشخصيات التي ساهمت في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
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الكلمات المفتاحية

مصر الجيزة أفريقيا

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