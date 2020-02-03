جونسون: سنشدد القواعد المتعلقة بقضايا الإرهاب بعد هجوم لندن





قنبلة مزيفة





فيروس

وقال جونسون، إنه لدينا مشكلة حول ما إذا كان لديك حوالي 200 شخص في الداخل أو نحو ذلك، والسؤال هو كيف تحتجزهم؟"



وأضاف،"هل تعتقلهم في كتلة كما كانت في مجموعة واحدة وتحاول أن تبقيهم سويًا لأن ذلك يتجنبهم إصابة أو نقل فيروس معتقداتهم إلى الآخرين في السجون، أم أنك تفرق وتحاول منعهم من إعادة تكوين بعضهم البعض؟".



وكانت عمان تبلغ من العمر 17 عامًا وتعيش في المنزل مع عائلته عندما بدأ في ارتكاب جرائم إرهابية، وفقًا للسلطات.



كما قالت الشرطة، إنه قام بتنزيل مواد حول صنع المتفجرات وتنفيذ هجمات إرهابية.



وقال ممثلو الإدعاء، إن الرسائل أظهرت أنه ناقش مع أسرته وأصدقائه وصديقته وجهات نظره المتطرفة ورغبته في تنفيذ هجوم، وغالبًا ما يركز على استخدام السكين.



كما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم يوم الأحد الماضي، رغم أن الشرطة قالت إنه كان حادثًا معزولًا.







قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إنه "سيعمل على وقف إطلاق سراح الإرهابيين المدانين من السجن، إثر هجوم في الشوارع قام به متشدد إسلامي، بعد أيام من إطلاق سراحه في منتصف الطريق"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".وقٌتل سوديش عمان، الذي سجن في عام 2018 لحيازته وثائق إرهابية ونشر منشورات إرهابية، برصاص الشرطة يوم الأحد الماضي، بعد أن طعن شخصين بسكين 10 بوصة (25 سم) في هياج في أحد شوارع لندن المزدحمة.وأضاف جونسون: إنه "قد وصل إلى نهاية صبره مع إطلاق سراح المجرمين، قبل أن يكملوا أحكامهم وبدون أي تدقيق".وأضاف جونسون في خطاب، إننا نعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء لضمان ألا يتأهل الأشخاص في التيار الحالي تلقائيًا للإفراج المبكر، بصرف النظر عن القانون الذي نستضيفه.وكانت الحكومة قد وعدت بالفعل بتطبيق قواعد أكثر صرامة على الإرهاب، منذ أن قتل مدان سابق آخر شخصين وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن تطلق الشرطة النار عليه بالقرب من جسر لندن في نوفمبر.وقال وزير العدل روبرت بوكلاند: إنه "عقب هجوم يوم أمس الأحد، سيتم إدخال قانون الطوارئ لإجراء تغييرات فورية في التعامل مع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهاب".وقال أمام البرلمان، إنه لن يتم إطلاق سراح الجناة مبكرًا تلقائيًا، وأي إفراج قبل نهاية مدة عقوبتهم سيعتمد على تقييم المخاطر الصادر عن مجلس الإفراج المشروط"، مضيفًا أن التغيير سيطبق على السجناء الذين يخدمون.وقال جونسون، إن الجهود المبذولة للتخلص من المتشددين وإعادة تأهيلهم لم تحقق نجاحًا كبيرًا.تم إطلاق سراح عمّان من السجن في 23 يناير، حسبما ذكرت الشرطة، بعد أن سُجن بسبب ترويجه مواد إسلامية عنيفة.وبعد ظهر يوم الأحد الماضي، سرق سكينا من متجر وذهب في الهيجان مع قنبلة وهمية مربوطة إلى جسده.في هجوم استمر حوالي 60 ثانية، طعن شخصين، بينما أصيب ثالث بجروح طفيفة ناجمة عن الزجاج المحطم عندما فتحت الشرطة النار.كما كانت عمان تحت المراقبة في ذلك الوقت من قبل الشرطة المسلحة.وقالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن اثنين من الجرحى الثلاثة خرجوا من المستشفى والثالث في حالة خطيرة ولكن مستقرة.وفي نوفمبر 2018، أقر عمان بأنه مذنب في تهم الإرهاب، وفي الشهر التالي حكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.وقالت والدتها، حليمة فراز خان، لقناة سكاي نيوز إنه، "ولد لطيف ومهذب" تم تطرفه على الإنترنت وفي السجن. قالت إنها تحدثت إلى ابنها قبل ساعات من الهجوم، وبدا طبيعيًا عندما رآه قبل أيام.كما يوجد في بريطانيا حوالي 220 شخصًا في السجن بتهمة الإرهاب.وفي عام 2016، أعلنت بريطانيا عن خطط لعزل الإسلاميين المتطرفين في سجون أمنية مشددة للحد من قدرتهم على التأثير على نزلاء آخرين وسط مخاوف من أن السجون كانت بمثابة أرض خصبة للمتطرفين.