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محمد صبحي يحضر حفل توقيع كتاب "مشوار الفن الحياة" لـ د.نسرين عبدالعزيز

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:26 م
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محمد صبحي
محمد صبحي
عبدالحافظ حمدي
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أعرب الفنان محمد صحبي عن سعادته وامتنانه الشديد لـ د.نسرين عبدالعزيز لقيامها بتأليف كتاب عن مشواره الفني، مأكدا ذلك على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حيث قال شكرا د.نسرين عبدالعزيز بشكرك جدا على مجهودك وصياغتك الرائعة في سرد الأحداث.

حيث تناولت "عبدالعزيز" في كتابها مسيرته الفنية وذكريات طفولته وعلاقة صبحي بخشبة المسرح ، وتفانيه وعشقه للفن وتجربة إحياء تراث الفنان نجيب الريحاني وكواليس أعماله الفنية وشهادات فنية مصرية وعربية عن فارس المسرح العربي محمد صبحي .

كما أكدت "نسرين" أن صبحي هو الفنان الذي ترك من خلال مسلسله يوميات ونيس بصمه واضحه شكلت هذا الجيل تربويا وأثرت فيه بشكل كبير ، أضافة الي أعمال أخرى كثيرة مسرحية وسينمائية وتلفزيونية قدمت العظة والبسمة ، وحتي الواقع السياسي لم يغب عن باله فقد قدم الكثير من الأعمال السياسية على رأسها مسلسل فارس بلا جواد ومسرحية ماما امريكا .

جدير بالذكر أنه قد تم إعداد الكتاب خلال ٣ سنوات تخللها عدة مقابلات للفنان محمد صحبي ومتابعة دقيقة لأعماله الفنية القديمة والحديثة ، حيث حضرت المؤلفة العديد من العروض المسرحية وقامت بإجراء دراسة علمية عن أراء الجماهير في العروض المقدمه ، من حيث القصة والأداء والقيم التي دائما ما يركز عليها صبحي في أعماله وقد كانت الآراء إيجابية جدا لدرجة أن الجمهور وصف صبحي بمعلم الأجيال وان لدية مدرسة خاصه فنية فريدة ، كما سيتم طرح الكتاب بمعرض الكتاب ٢٠٢٠ بدار العلوم للنشر والتوزيع .

يذكر أن آخر أعمال د.نسرين عبدالعزيز كتاب ثقافة السلام "الدراما الأعنف"، كتاب دراسات في دراما السينما والتليفزيون، كتاب قراءات في العلاقات الدولية بين السلام والحرب، كتاب فضائيات الأطفال والأسرة العربية، كتاب الإعلام والتنمية من أجل السلام.
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