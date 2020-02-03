Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:10 م
Advertisements
عمرو المنيري
عمرو المنيري
محمد عصام
Advertisements

قال عمرو المنيري نائب وزير المالية السابق وخبير الضرائب، إن الصفقات التى تشبه بيع شركة فوادفون العالمية لوحدتها في مصر تخضع لنوعين من الضرائب، هي ضريبة الدمغة بواقع 3 في الالف من ثمن الصفقة يتقاسمها البائع والمشتري، وضريبة أرباح رأسمالية على الفرق بين ثمن البيع وتكلفة الشراء  بواقع 22.5%.

 

وأضاف "المنيري" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج القاهرة الآن، المذاع عبر فضائية الحدث، أنه من المتوقع إعفاء فوادفون العالمية من فرض ضرائب على بيع وحدتها في مصر لتوقيعنا اتفاقية ازدواج ضريبي مع بريطانيا مقر الشركة الأم لفوادفون، التى تنص على أن تكون حصيلة الضربية من هذة الشركة لصالح دولة بريطانيا  وليس مصر، بعد إثبات فوادفون العالمية أنها تمتلك وحدتها في مصر مباشرتاً وليس عن طريق شركات تابعة.

 

وكانت فوادفون العالمية أعلنت بيع وحدتها في مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية اس تي سي، بقيمة من المتوقع أن تصل إلى 2.4 مليار دولار، على أن يتم إتمام الصفقة خلال ثلاث شهور من الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نائب وزير المالية السابق مسئول حكومي سابق فودافون مصر ضرائب صفقة بيع فودافون العالمية شركة فودافون العالمية بيع فوادفون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية بيع فوادفون مصر

أخبار تهمك

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 3 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الاثنين: مفاجأة حول خوض السوبر الإفريقي.. نجم الزمالك السابق صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ أقل من ساعتين

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ يوم

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ ساعة الا ربع

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ أقل من ساعة

أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر

منذ ساعة و 22 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 12 ساعة

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"ضريبة الدمغة" سيناريو متكرر ومخاوف من التنفيذ.. وخبراء: "تعكس ازدواجية تفكير الحكومة"

"المالية": تستهدف رفع ضرائب البورصة بقيمة 2.5 مليار جنية خلال العام المالى الحالى

"الخطة والموازنة" يقر تعديلات قانون الضرائب المفروض على البورصة

320 مليار جنيه خسائر الشركات المقيدة بالبورصة بسبب "ضريبة الدمغة"

عاجل.."الاتصالات السعودية" تعلن استحواذها على فوادفون مصر

مكاسب خرافية لسهم"المصرية للاتصالات"بعد إعلان بيع فوادفون مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status