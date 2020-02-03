مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

قال عمرو المنيري نائب وزير المالية السابق وخبير الضرائب، إن الصفقات التى تشبه بيع شركة فوادفون العالمية لوحدتها في مصر تخضع لنوعين من الضرائب، هي ضريبة الدمغة بواقع 3 في الالف من ثمن الصفقة يتقاسمها البائع والمشتري، وضريبة أرباح رأسمالية على الفرق بين ثمن البيع وتكلفة الشراء بواقع 22.5%.

وأضاف "المنيري" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج القاهرة الآن، المذاع عبر فضائية الحدث، أنه من المتوقع إعفاء فوادفون العالمية من فرض ضرائب على بيع وحدتها في مصر لتوقيعنا اتفاقية ازدواج ضريبي مع بريطانيا مقر الشركة الأم لفوادفون، التى تنص على أن تكون حصيلة الضربية من هذة الشركة لصالح دولة بريطانيا وليس مصر، بعد إثبات فوادفون العالمية أنها تمتلك وحدتها في مصر مباشرتاً وليس عن طريق شركات تابعة.

وكانت فوادفون العالمية أعلنت بيع وحدتها في مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية اس تي سي، بقيمة من المتوقع أن تصل إلى 2.4 مليار دولار، على أن يتم إتمام الصفقة خلال ثلاث شهور من الآن.