البورصة الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع

أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب تطورات فيروس كورونا.





واتخذت الصين خطوات لدعم الاقتصاد وسط هذه الأزمة حيث قرر المركزي الصيني خفض معدلات الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام إلى 2.40 بالمائة، ولمدة 14 يوماً إلى 2.55 بالمائة.





وارتفع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في 6 أشهر .





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 28399 نقطة.





وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 3249 نقطة.





وارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 9274 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوي 97.884.