رئيس إنبي يكشف عن طموحات الفريق وموقف النادي من ضم صالح جمعة

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي على أنه لا يفكر حاليا في احتلال الفريق البترولي أحد المراكز المتقدمة بالدوري، ولكن ما يشغله هو تجميع النقاط.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الوقت الحالي الأهم ما هي فيه هو تجميع الوقت وبعد مرور عدد من المباريات في الدور الثاني سننتظر ماذا سيحدث".



وتابع :"الفريق يضم حاليا مجموعة كبيرة من الناشئين و4 لاعبين يشاركون في المباريات وهي من الأمور الجيدة جدا بالنسبة لنا في الفريق".



وواصل :"الموسم الماضي الكثير طالبنا بحراس مرمى والآن لدينا 2 من الحراس على مستوى جيد للغاية سواء محمود جاد أو البلعوطي".



وعن إمكانية رحيل أي لاعب في الصيف المقبل قال :"في الوقت الحالي لا نركز في موضوع رحيل أو لاعب ولكن ننظر في الاستمرار بنفس المستوى ببطولة الدوري الممتاز".



وأشار :"لدينا أمل كبير وأمنية في الوجود بالمربع الذهبي، هدفنا حاليا تجميع النقاط ثم بعد 4 مباريات من الدور الثاني سنفكر في المربع الذهبي".



وهل فكر النادي في ضم صالح جمعة لاعب الأهلي في يناير الماضي قال :"أنا شخصيا من المعجبين بصالح جمعة ولكن كابتن حلمي طولان طلب التعاقد مع مجموعة أخرى من اللاعبين فتعاقدنا مع جناح ثم لاعب غاني في وسط الملعب بناء على اختيارات المدير الفني".