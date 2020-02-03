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الآن | خطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين على موقع دعم مصر للتموين tamwin.eg

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
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الآن | خطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين على موقع دعم مصر للتموين tamwin.eg 
 
يزداد البحث عبر جوجل عن موقع دعم مصر 2020، كما أن التموين tamwin يطالب المواطنين بإدخال رقم الهواتف المحمولة وذلك عبر موقع دعم مصر Da3m masr، وتجدر الإشارة إلي أن وزارة التموين ستبدأ في إرسال رسائل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، لقد حرصت الوزارة التموينية علي توفر وسائل التواصل مع المواطنين المستفيدين من الدعم، لذا طلبت منهم الدخول عبر موقع دعم مصر، وإدخال أرقام التليفونات المحمولة الخاصة بأصحاب البطاقة التموينية.

تظلمات موقع دعم مصر

لقد تم غلق باب تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، لكن الوزارة مدت المهلة مرة آخري، وتجدر الإشارة إلي أن هناك عدد من بطاقات التموين استطاعت أن تثبت أستحقاقها للدعم، وفي الوقت اللاحق استمر باب التظلمات 165 يوماً، لذا ما زال موقع دعم مصر الإلكتروني tamwin.com.eg تلقي التظلمات من أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين، وتعمل الدولة علي استبعاد المواطنين القادرين لتحقيق العدالة الاجتماعية، لذا تقوم بالفحص وفقاً لعدد من المعايير وهي كالتالي:

 
الأسرة التي تستهلك  كهرباء 1000 كيلو وات شهرياً.
الأسرة التي لديها أكثر من ثلاث سيارات أو لديها أكثر من 200 ألف جنيه.
الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من موديل سنة 2013.
الأسرة التي لديها حيازة زراعية 15 فدان.
الأسرة التي لديها مصاريف جمارك صادرات 100 ألف جنيه.
الأسرة التي مصاريف مدارسها أكثر من 50 ألف جنيه.
الأسرة التي يبلغ مرتبها الحكومي 12 ألف جنيه.

موقع دعم مصر

يعتبر موقع دعم مصر، من أكثر المواقع الإلكترونية باحثاً هذه الأيام، حيث من خلاله يتمكن المواطنين من التحقق من قبول التظلمات، وتحديث بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، ويبلغ الدعم المقدم للفرد 50 جنية، وللدخول عبر موقع دعم مصر من هنا.

تطالب وزارة التموين المواطنين بضرورة إدخال رقم الهاتف المحمول عبر موقع دليل الوطن، حتي تتمكن من التواصل مع المستفيدين من الدعم.

لا زلنا نتابع معكم تقديم تظلمات المستبعدين من الدعم، حيث تعمل الدولة جاهدة علي إعطاء الدعم للمستحقين فقط، لذا من خلال موقع دعم مصر يمكنك التعرف علي تحديث البيانات علي البطاقة التموينية الخاصة بك.
نقدم لكم متابعة شاملة ومستمرة عن الأخبار لحظة بلحظة عن تحديث بيانات بطاقة التموين، وتقديم التظلمات، فتابعوا معنا.

نتابع معكم لحظة بلحظة آخر الأخبار عن موقع دعم الذي طلب من المواطنين إضافة رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر لسهولة التواصل معهم.

ما زالنا نتابع معكم لحظة بلحظة آخر الأخبار عن موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف، ومعرفة تحديث البيانات للبطاقات التموينية.

موقعكم الفجر يتابع معكم كافة التفاصيل عن تحديث بيانات المستفيدين، كما يقدم لكم رابط موقع مصر.
نتابع معكم لحظة بلحظة آخر الأخبار عن موقع دعم مصر، حيث طالبت وزارة التموين المواطنين المستفيدين من الدعم بتسجيل رقم المحمول للتواصل معهم.

الآن | خطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقات التموين على موقع دعم مصر للتموين tamwin.eg 


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