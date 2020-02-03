أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

حرص خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة على تقديم التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأهله إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال معربا عن أمله في تتويج الأهلي باللقب.





وأكد السفير أن بيان النادي الأهلي الصادر اليوم لا يصدر إلا من نادي كبير وعظيم بحجم النادي الأهلي نادي القرن في أقريقيا وكبير الأندية العربية مشددا أن البيان يعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني خصوصا أنه صادر من النادي الأهلي الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية والذي وضع في الإعتبار أن تصبح الرياضة رسالة محبة في المقام الاول .





وأكد السفير أن بيان الأهلي كان له مردود طيب في جموع الشعب السوداني فور صدوره وتأكيد على ما ذكره الكابتن الخطيب في وقت سابق باعتزازه بشعب السودان والكرة السودانية والذكريات الطيبة له هناك.





ووجه السفير السوداني الشكر إلى الكابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي قدر الظروف التي تمر بها السودان في الوقت الراهن .





وشدد السفير السوداني على أن ما حدث من قلة لا تذكر من جماهير الهلال مجرد سحابة صيف لا تعبر عن عمق العلاقة بين شعب وادي النيل مشيرا إلى إلقاء القبض على من قام بالتحريض على الأهلي وجماهيره .





وأتم القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة حديثه بأن النادي الأهلي وجماهيره مرحب بهم في أي وقت بدولة السودان وأن علاقة شعب وادي النيل أعمق من أن تتأثر بتصرفات صبيانية غير مسئولة.



