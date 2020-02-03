زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن تجهيز نادي ريال مدريد عرضا خرافيا للتعاقد مع صفقة الموسم بالصيف المقبل.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف.





واضافت الصحيفة ، أن ريال مدريد يجهز 250 مليون جنيه إسترليني لعرضه على سان جيرمان من أجل التخلي عن خدمات كيليان مبابي لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم المقبل.





ويحاول ريال مدريد استغلال توتر العلاقة بين كيليان مبابي ومدربه توماس توخيل بالفترة الحالية في ظل المشادات التي وقعت بين الثنائي على هامش مباراة الفريق الماضية أمام مونبيليه بعد قرار توماس توخيل باستبدال مبابي من ملعب اللقاء.





ورفض مبابي في الفترة الماضية مقترح نادي باريس سان جيرمان بتمديد عقده مع الفريق ليثير شكوك كبيرة حول خروجه من ملعب حديقة الأمراء بالميركاتو الصيفي.