محمد سالم: صلاح نصحني بالاحتراف وعدم اللعب للزمالك.. الونش أشرس لاعب واجهته والبدري أفضل من دربني

كشف محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب، عن أفضل هدف له في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن أول أهدافه بالدوري أمام إنبي هو الأفضل في مسيرته.

وتابع سالم في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" مباراة الزمالك والنجم الساحلي كانت الأصعب لي في مسيرتي".

وأكمل سالم:" صلاح نصحني بالاحتراف وعدم اللعب للزمالك".

وواصل:" عماد متعب كان اللاعب الذي أتمنى رؤيته، ولعبت معه في منتخب مصر".

وعن المدرب الأفضل في مسيرته:" حسام البدري أفضل مدرب تدربت على يده".

وعن أرخم حارس واجهه، أحمد الشناوي لم أسجل في شباكه هو حارس مميز، ويمتلك إمكانيات عالية وأثناء المباريات ينجح في غلق مرماه بشكل جيد.

وأشار سالم، إلى أن محمود الونش مدافع الزمالك هو أشرس مدافع واجهه في مسيرته الكروية.