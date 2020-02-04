"صحة النواب" ترد على مدعي إصابته بفيروس كورنا

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنها قامت بزيارة مستشفى حميات إمبابة، وتفقدت قسم العزل بالمستشفى، بشكل مفاجئ بعد تداول مقطع فيديو لشخص يدعى وجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن قسم العزل نظيف للغاية، ويتبع كافة الإجراءات العالمية لمكافحة العدوى.



وأضافت "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الاثنين أنها تحدثت مع المرضى في قسم العزل وأكدوا لي أنهم يتلقون خدمات طبية كاملة ومتميزة، مشيرة إلى أن "المريض وائل الصاوي الذي فبرك فيديو المستشفى وأرسله إلى قناة مكملين الإرهابية يرغب في تشويه صورة الدولة المصرية".



وأضافت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أن مصر آمنة وخالية من فيروس كورونا حتى الآن"، معلقة: "الصاوي كان واضح مرتب نفسه وعايز يتخانق معاهم ومدسوس من أعداء الوطن".



وتابعت: "المستشفى وفرت كل الإجراءات الاحترازية للمريض الصاوي، لابد من محاسبة الشخص الذي فبرك الفيديو لأنه نشر شائعات كاذبة عن مستشفى حميات إمبابة"، مشددة على أن مستشفى الحميات بإمبابة على أعلى مستوى، ولديها إمكانيات طبية عالية، مشيرة إلى أن معظم الأطباء في المستشفى يتمتعون بالكفاءة وبعضهم يحمل الدكتوراه".

