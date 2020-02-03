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مصرية بالصين: رفضت العودة حتى لا أتسبب في نقل العدوى (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت بسمة مصطفى، طالبة بجامعة بكين للغات والثقافة، إنها متواجدة الآن في العاصمة الصينية بكين، ولم تعود لمصر، حتى لا تعرض أسرتها للخطر لا قدر الله للعدوى بفيروس كورونا، إذا كانت مصابة.

وتابعت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أنها لا تستخدم سوى الكمامات العادية بسبب وجود نقص كبير في الكمامات في الصين، خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال السفير محمد البدري، سفير مصر بالصين، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الموطنين الممنوعين من العودة لمصر، لن يسمح لهما بالسفر إلا بعد 14 يومًا، وانتهاء عزل مدينة ووهان المنتشر بها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المنع من السفر، جاء بعد تأكد السلطات الصينية من ارتفاع درجة حراتهما.

وأضاف "البدري"، أن ما تقوم به الصين في مكافحة الفيروس، لا تستطيع أي دولة أخرى في العالم أن تقوم به، لافتًا إلى أن الصين تدافع عن العالم بمكافحة هذا الفيروس.

وتابع أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا في الصين، وهذا مؤشر على تراجع تأثير الفيروس المرحلة المقبلة، معقبا: "مفيش علاج للفيروس حتى الآن، ونسبة الوفيات تقتصر على كبار السن والمصابين بالأمراض".
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كورونا فيروس الكورونا انتشار كورونا الصين

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