بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)

قال الطالب محمود مدحت القليني، ابن مركز الدلنجات محافظة البحيرة والذي كان يدرس بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بأحدي الجامعات الصينية، أن الأوضاع في دولة الصين سيئة للغاية، بعد انتشار فيروس "كروونا" بمدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس القاتل، والتي كانت الإقامة فيها جبرية من الحكومة الصينية لمواجهة الفيروس.



وأوضح "القليني"، أنه قبل عودته لمصر يوم الخميس الماضي، كان يقيم بغرفته بالعاصمة بكين باستمرار خلال الـ 24 ساعة، وكان لا يخرج منها إلا لشراء الطعام فقط، وكان يعاني كثيرا من خلو الشوارع وإغلاق المطاعم والمحلات في المدينة.



وأكد "القليني"، أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه قبل مغادرته الصين بالمطار وقياس أطباء الحجر الصحي لدرجة الحرارة، وأنه فور وصوله لمطار القاهرة تم توقيع الكشف الطبي من فريق الأطباء بمطار القاهرة وتم أخذ رقم الهاتف للتواصل، مضيفا: بالفعل فور عودتي لمنزلي تواصلت معي مديرية الصحة بالمحافظة وحضر لي طبيب لفحصي وتوقيع الكشف الطبي وسيتم متابعتي يوميًا حتى فترة 14 يوم.



وأكمل "القليني"، أن قرار العودة لمصر جاء من المؤسسة التي يدرس بها الهندسة بالصين، وتم حجز تذاكر الطيران والنزول لمصر، وتم إخباره بعودته للدراسة مرة أخرى فور تحسن الأوضاع في الصين.



كان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 361 في الصين، متجاوزًا 349 حالة وفاة في البلاد منذ اندلاع سارس في عامي 2002، و2003، وتحظر الدول دخول الزائرين الذين لديهم سجل سفر حديث إلى الصين وتعليق الرحلات الجوية، مما يعزل البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار شخص، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ولكنها أضافت أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.