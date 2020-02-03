Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
قال الطالب محمود مدحت القليني، ابن مركز الدلنجات محافظة البحيرة والذي كان يدرس بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بأحدي الجامعات الصينية، أن الأوضاع في دولة الصين سيئة للغاية، بعد انتشار فيروس "كروونا" بمدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس القاتل، والتي كانت الإقامة فيها جبرية من الحكومة الصينية لمواجهة الفيروس.

وأوضح "القليني"، أنه قبل عودته لمصر يوم الخميس الماضي، كان يقيم بغرفته بالعاصمة بكين باستمرار خلال الـ 24 ساعة، وكان لا يخرج منها إلا لشراء الطعام فقط، وكان يعاني كثيرا من خلو الشوارع وإغلاق المطاعم والمحلات في المدينة.

وأكد "القليني"، أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه قبل مغادرته الصين بالمطار وقياس أطباء الحجر الصحي لدرجة الحرارة، وأنه فور وصوله لمطار القاهرة تم توقيع الكشف الطبي من فريق الأطباء بمطار القاهرة وتم أخذ رقم الهاتف للتواصل، مضيفا: بالفعل فور عودتي لمنزلي تواصلت معي مديرية الصحة بالمحافظة وحضر لي طبيب لفحصي وتوقيع الكشف الطبي وسيتم متابعتي يوميًا حتى فترة 14 يوم.

وأكمل "القليني"، أن قرار العودة لمصر جاء من المؤسسة التي يدرس بها الهندسة بالصين، وتم حجز تذاكر الطيران والنزول لمصر، وتم إخباره بعودته للدراسة مرة أخرى فور تحسن الأوضاع في الصين.

كان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 361 في الصين، متجاوزًا 349 حالة وفاة في البلاد منذ اندلاع سارس في عامي 2002، و2003، وتحظر الدول دخول الزائرين الذين لديهم سجل سفر حديث إلى الصين وتعليق الرحلات الجوية، مما يعزل البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار شخص، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ولكنها أضافت أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
بسبب الكورونا.. طالب بالبحيرة عائد من الصين: مكثت في غرفتي حتى عدت لمصر (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا عائد من الصين برية اخبار

أخبار تهمك

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 4 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الاثنين: مفاجأة حول خوض السوبر الإفريقي.. نجم الزمالك السابق صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ يوم

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر

منذ ساعة و 24 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ أقل من ساعتين

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ أقل من ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصين: تفشي فيروس "كورونا" يخيف الأسواق العالمية

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

وفاة عجوز صيني أمام المارة في استراليا.. وكلمة السر "فيروس كورونا" (فيديو)

مسؤولة الطلاب بجامعة ووهان: لا إصابات بفيروس كورونا بين المصريين

الخطوط الأردنية تجلي 3 طلبة تونسيين من 'ووهان' الصينية

نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status