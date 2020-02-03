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خاص لـ"الفجر الرياضي" محمد سالم يكشف كواليس انتقاله للزمالك رغم عرض الأهلي
الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:54 م
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أحمد شاكر
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كشف محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب،
عن كواليس انتقاله للزمالك في موسم 2015.
وقال سالم في تصريحات خاصة لـ"الفجر
الرياضي":" بدأت مفاوضات الزمالك في يناير 2015، واستمرت حتى نهاية الموسم،
ووقعت أثناء تواجدي في معسكر المنتخب الأوليمبي".
وأكمل سالم:" كان لدي العديد من العروض
من بينها عرضي الأهلي والزمالك، بالإضافة لعروض أوروبية كان من بينها عرض ناسيونال
ماديرا البرتغالي".
وأضاف سالم:" من أكثر الأشياء التي
شجعتني على اللعب للزمالك في ذلك الوقت البروفيسور البرتغالي فيريرا، كان مدرب رائع".
واختتم:" لا أريد أن أدخل في تفاصيل
حول عرضي الأهلي والزمالك، ولكني في النهاية لعبت للأبيض".
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