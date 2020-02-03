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خاص لـ"الفجر الرياضي" محمد سالم يكشف كواليس انتقاله للزمالك رغم عرض الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:54 م
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محمد سالم ومحرري الفجر
محمد سالم ومحرري الفجر
أحمد شاكر
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كشف محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب، عن كواليس انتقاله للزمالك في موسم 2015.

 

وقال سالم في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" بدأت مفاوضات الزمالك في يناير 2015، واستمرت حتى نهاية الموسم، ووقعت أثناء تواجدي في معسكر المنتخب الأوليمبي".

 

وأكمل سالم:" كان لدي العديد من العروض من بينها عرضي الأهلي والزمالك، بالإضافة لعروض أوروبية كان من بينها عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي".

 

وأضاف سالم:" من أكثر الأشياء التي شجعتني على اللعب للزمالك في ذلك الوقت البروفيسور البرتغالي فيريرا، كان مدرب رائع".

 

واختتم:" لا أريد أن أدخل في تفاصيل حول عرضي الأهلي والزمالك، ولكني في النهاية لعبت للأبيض".

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