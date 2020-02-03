أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 3 / 2 / 2020

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 3 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إعلان الاتحاد الإسباني الأول من مارس المقبل موعدًا لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- جاريث بيل يؤسس فريقاً للإشتراك في كأس العالم

قام الجناح الويلزي الدولي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني جاريث بيل بتدشين مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية، أطلق عليها إسم "إيلفنز سبورتس".

ودخل بيل في شركة مع اللاعب السابق لاري كوهين، بالإضافة لمجموعة "38 إنترتينمنت" والتي قام بتأسيسها جوناثان كلارك.

وقام بيل بدعوة العديد من المواهب المهتمة بالألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، ومن ثم قد تتاح أمامهم فرصة الإنضمام للكيان الجديد "إيلفنز سبورتس".

وصرح بيل: "يوجد هناك تشابهات بين كرة القدم والرياضة الإلكترونية، حيث يلزم بذل الجهد والتضحية والإلتزام، من أجل الإرتقاء وبلوغ القمة".

وتطمح المؤسسة الجديدة لتوسعة نشاطها، لتشمل جميع النشاطات التي تقع خارق نطاق إشراف الإتحاد الدولي "فيفا".

وفي سياق متصل، إزدادت العوائد المادية للرياضة الإلكترونية بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث ربح شاب أمريكي يدعى "كايل جيرسدوف" مبلغ 3 مليون دولار من خلال إحدى المسابقات الإلكترونية، وهو مبلغ يتجاوز جوائز العديد من مسابقات كرة القدم على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يمثل مؤسسة بيل الجديدة فريقاً في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقررة في فبراير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية المقررة في يوليو القادم بمديمة ميلان.









- محاولات لإزالة الخلاف بين توخيل ومبابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية،أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول تهدئة الأمور بين نجم الفريق الأول كيليان مبابي، والمدير الفني للفريق، الـألماني توماس توخيل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن ليوناردو أراوخو المدير الرياضي للفريق الباريسي، قام بعقد إجتماع أمس الأحد، جمعه بالثنائي توخيل ومبابي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الإجتماع شهد بعض الهدوء من الطرفين، وذلك على الرغم من توتور العلاقات بينهما في مناسبات سابقة خلال هذا الموسم.

وتفجرت أزمة بين مبابي وتوخيل، خلال مواجهة الفريق الباريسي الأخيرة ضد مونبيليه، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي، والتي إنتهت لملصحة باريس سان جيرمان بخماسية دون رد.

وقرر توخيل إستبدال مبابي خلال الشوط الثاني، وهو قرار لم يعجب الأخير، الذي تجنب تحيته أثناء الخروج، وقام بالإبتعاد عنه.

وتكرر المشهد خلال مناسبات سابقة في الدوري الفرنسي، الأمر الذي ذهب بالبعض لتكهن رحيل مبابي عن الفريق بنهاية الموسم، والتوجه نحو ريال مدريد الإسباني.

وتريد إدارة النادي الباريسي تهدئة الأجواء داخل الفريق، لاسيما وأن الفريق مقبل على بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تعطي لها إدارة الفريق إهتماماً خاصاً.









- نجم ريال مدريد يكشف عن تفاصيل انضمامه للملكي

كشف واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عن كواليس انضمامه للنادي الملكي لأول مرة وكيف كانت تسير المفاوضات.

وتحد الصري لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد عن كوالي انضمامه للنادي منذ فترة وشعوره عقب معرفة اهتمام النادي بضمه.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال يوفيتش في تصريحات صحفية: "اتصل بي وكيل أعمالي وأخبرني أن ريال مدريد قد اتصل وأنه مهتم بالتعاقد معي، كنت أقول "توقف عن المزح"، لكنه رد وقال لا بالفعل لقد قدموا لك عرض ويجب عليك التفكير بالأمر، وبالطبع قلت "نعم" ولا أعتقد كنت على خطاء، لأن أفضل فريق في العالم يتصل بك مرة واحدة فقط".

وأضاف: "في صربيا ما زلت أشعر أن هناك موقف سلبي عني عندما يتم التحدث عن أدائي مع ريال مدريد، لكنني مقتنع بأنني سأبلي بلاءً حسناً وسأثبت أنني في ريال مدريد لأنني لاعب لديه جودة جيدة".

وتابع: "أنا لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً، لدي إنستغرام فقط، لانني أركز فقط على كرة القدم لأكون جيداً، أنا في مرحلة صعبة من التكيف وعلي أن أعمل بجدية أكبر".









- مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

تستعد جماهير نادي ريال مدريد الإسباني لتلقي نبأ سار خلال الساعات القليلة القادمة بشأن واحد من نجوم الفريق.

وكشفت إذاعة "كووبيه" الإسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد يقترب بقوة من العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة قوية منذ فترة تسببت في غيابه عن صفوف نادي ريال مدريد لفترة طويلة وصلت إلى حوالي شهرين وعشرة أيام.

وأكدت الإذاعة إلى أنه من المقرر أن يعود إيدين هازارد للمشاركة مع نادي ريال مدريد بداية من مباراة ريال سوسيداد في بطولة كأس ملك إسبانيا.









- يوفيتش يكشف عن أزمته الكبرى مع ريال مدريد

كشف اللاعب الصربي لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن أزمته الكبرى مع الفريق خلال الفترة الماضية ومنذ انتقاله للريال في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وقال يوفيتش في تصريحات صحفية : "‏في بلدي ما زلت أشعر أن هناك تيارًا سلبيًا عندما يتم الحديث عن مبارياتي رفقة ريال مدريد، ولكنني مقتنع بأنني سأبلي بلاءً حسناً وسأثبت أنني في ريال مدريد بسبب الجودة التي أتمتع بها".

وأضاف : "‏أنا لا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي فقط أمتلك إنستجرام، ولكن إذا كنت صادقا الآن فأنا أركز فقط على كرة القدم و أن أكون لائقًا، وأمر بفترة تكيف وعلي أن أعمل بجدية".

وتابع : "الشيء الأكثر أهمية هنا أن التدريبات تبدأ متأخرة لأنني أعاني من هذا الأمر قليلا طوال حياتي، وعانيت من الأرق وأجد صعوبة في النوم، لذا فأنا لا أتلقى الكثير من المساعدة، وهنا لا توجد مشكلة كبيرة أستيقظ أتناول الإفطار ومن ثم أذهب للتدريبات









- موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-2020.

وكشف الاتحاد الإسباني على أن ريال مدريد سيواجه وبرشلونة في البرنابيو يوم الأحد الموافق 1 مارس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة يوم 1 مارس المقبل على ملعب البرنابيو في موقعة الكلاسيكو بالجولة السادسة والعشرين بالدوري.

الجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول انتهي بالتعادل السلبي بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو معقل البرسا.









- باريس سان جيرمان يغري مبابي بالتعاقد مع زيدان

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد العديد من التحركات استعدادا للميركاتو الصيفي القادم ، ليس على صعيد انتقالات اللاعبين فقط ، وإنما على مستوى المدربين أيضا.

وعلم "الفجر الرياضي" من أحد المقربين من إدارة باريس سان جيرمان أن رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي يدرس الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، توماس توخيل في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا للمصادر فإن ناصر الخليفي يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي والتي ستكون ورقة مهمة للإبقاء على نجوم الفريق الكبار وفي مقدمتهم كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كيليان مبابي اتخذ قرارا بمغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2021، خاصة أنه يتمنى العمل تحت قيادة زيدان.









- نجم برشلونة يحطم "ثلاثي" ريال مدريد

قاد أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب فريقه لفوز مثير على ليفانتي، بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، بمنافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في تاريخ الليجا.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن فاتي بعد أهدافه في شباك ليفانتي، وصل إلى الهدف رقم 4 له في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأوضحت أن نجم برشلونة الشاب يتفوق على 3 لاعبين من ريال مدريد، وهم فينسيوس جونيور ورودريجو سيلفا ولوكا يوفيتش حيث سجل الثلاثي مجتمعا 4 أهداف.

وأشارت إلى فاتي أحرز أهدافه في 13 مباراة وخلال (582) دقيقة لعب، بينما سجل فينسيوس هدفا واحدا في 18 مباراة و(672) دقيقة لعب فيما سجل يوفيتش هدفا واحدا أيضًا في 21 مباراة و(389) دقيقة لعب، بينما أحرز رودريجو هدفين في 16 مباراة و(666) دقيقة لعب.



