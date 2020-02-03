"أبو" يروج لـ"رأس السنة" بـ"عالم مجانين" (فيديو)

طرح المطرب "أبو"، الأغنية الدعائية" لفيلم "رأس السنة"، والتي حملت عنوان "عالم مجانين"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".



أغنية "عالم مجانين" من تأليف وألحان أبو، وتوزيع هاني ربيع.



يذكر أن فيلم "رأس السنة" يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وبسمة، وأحمد مالك، وشيرين رضا، انتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production، وتأليف محمد حفظي، وإخراج صقر.



