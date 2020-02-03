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3 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:23 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط التراجع عند أدني مستوياتها منذ يناير 2019 بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، لتخسر 3 % من قيمتها وسط مخاوف انخفاض الطلب من قبل الصين أكبر بلد مستورد فى ظل تفشي فيروس كورونا لديها.

وكشف تقرير صحفي اليوم أن الطلب الصيني على النفط تراجع بنحو 20 بالمائة بسبب الفيروس القاتل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 361 حالة وفاة حتى أمس الأحد، متجاوزاً بذلك عدد الضحايا المسجل في فترة وباء السارس.

ويأتي ذلك على الرغم من قرارات البنك المركزي في الصين سواء بخفض معدلات الفائدة على اتفاقيات الريبو العكسي أو ضخ مزيداً من السيولة في النظام المالي لدعم الاقتصاد.

وهبط سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 2.8 بالمائة لتسجل 50.11 دولار للبرميل.

وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 4 بالمائة ليسجل 54.38 دولار للبرميل.
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