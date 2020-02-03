اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم الدور الثاني من بطولة الجمهورية لكرة القدم بالإسماعيلية

إنطلقت اليوم الإثنين، منافسات الدور الثانى لبطولتى الجمهورية وكأس مصر لكرة القدم موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، تحت تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي ورعاية البنك الأهلي المصري.

تقام البطولة علي مدار يومين بالساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦ أندية، وأسفرت نتائج اليوم الأول في منافسات فرق الداون سيندروم عن فوز نادي العزيمة بالإسماعيلية علي نظيره مركز شباب الزيتون بسبعة أهداف نظيفة، وفوز نادي البنك الأهلي علي العزيمة بهدفين لهدف واحد، فيما فاز البنك الأهلي علي مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٤ مقابل لاشئ، وتعادل مركز شباب الزيتون مع مركز شباب الجزيرة بهدف لكل منهما.

وحقق البنك الأهلي الفوز علي مركز شباب الزيتون بتسعة أهداف نظيفة، كما فاز العزيمة علي مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٥ - صفر.

وفي منافسات الفرق للإعاقة الفكرية تعادل نادي العزيمة مع نظيره نادي النصر بهدف لكل منهما، وفاز مركز شباب الجزيرة علي علي مركز شباب الزيتون بنتيجة ١٨ - ١، كما فاز نادي الهدف علي نادي العزيمة بنتيجة ١٥ - صفر.

وحقق نادي الهدف بطنطا الفوز علي مركز شباب الجزيرة الفوز بسبعة أهداف لهدفين، وفاز نادي النصر علي مركز شباب الزيتون بنتيجة ٩ - صفر.

تقام بطولة الجمهورية طوال الموسم من خلال أربع أدوار، فيما تقام بطولة كأس مصر من خلال ٣ أدوار، ويتم تجميع النقاط وتتويج البطل مع إعلان أصحاب المراكز الأولي في الدور الأخير للمسابقة.