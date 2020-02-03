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منتجة 'الآنسة فرح': ماجذبني للمسلسل أنه جريء.. وراضية عن نجاح العمل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:39 م
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بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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مُنتجة شابة، اقتحمت سوق البرامج التليفزيونية، واستطاعت أن تثبت ذاتها في وقت قصير، وأنتجت العديد من البرامج الناجحة منها برنامج "مصارحة حرة، قعدة رجالة"، كانت آخر تجاربها الإنتاجية مسلسل "الآنسة فرح"، الذي لاقي إعجاب الكثير من الجمهور.

تحدثت المنتجة سالي والي فى حوار خاص مع "الفجر الفني" عن تجربتها فى إنتاج مسلسل "الآنسة فرح"، وما الذي جذبها لإنتاج هذا العمل ، التكليفات الخاصة بالعمل.

وإلى نص الحوار:


كيف كانت تجربتك فى إنتاج مسلسل "الآنسة فرح" .. وما الذي جذبك لإنتاج هذا العمل؟

• الذي جذبني لإنتاج مسلسل الآنسة فرح وجعلني اتحمس لإنتاجه أنه عمل جريء جداً في تقديمه و يحتوي على مزيج من الدراما الكوميدية مع الرومانسية وجريمة وإثارة وعدة خطوط متشعبة ومختلطة مع ألوان المسلسل وطريقة تقديمه المبهجة وعلى مدار السنوات الماضية قلت إنتاجات الدراما الكوميدية والرومانسية، فأحببت أن يكون "الآنسة فرح" أول إنتاجاتي الدرامية للمجتمع العربي.
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وهل تدخلت فى اختيار شخصيات العمل ؟

تدخلت في اختيار أبطال العمل مع المشاركة مع المخرج وحرصنا أن يكون الأبطال متشابهين مع العمل الأصلى شكلا ومضموناً والحمد الله اختياراتنا كانت موقفة جداً وخرج العمل بشكل جيد.


المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية ..هل تري أن هذا يضعف من الدراما العربية؟

•سعينا عن تعريب النسخة الأصلية من مراعاة فروق المجتمع والعادات والتقاليد ولكن بطريقة لا تبعد المسلسل عن هذه النسخة وخصوصاً ان المسلسل حاز على جوائز عديدة منها اللإيمي والجولدن جروب .. وكان لنا حرية الاختيار في التعديل في الفورمات ولكن حاولنا على قدر الإمكان أن يناسب المجتمع العربي مع وجود الحكاية الاصلية.


انتقد المسلسل فى بدايته علي أنه جريء ..ما تعليقك على هذا ؟

معظم التجارب المختلفة والجريئة تهاجم في البداية وهذا ما حدث تمام مع الحلقة الأولى للمسلسل فحدث هجوم رهيب من السوشيال ميديا على المسلسل وأنه حرام شرعاً وخطأ طبي، ولكن بعد فترة استوعب الجمهور المسلسل وخصوصا أن جزء الحقن ينتهى بنهاية عرض الحلقة الأولى ليبدأ بعد ذلك دراما المسلسل وتتشعب الخطوط الأخرى من علاقة الحب بين طارق وشادي وكيف ستستمر حياتها بعد قرارها بالاحتفاظ بالجنين ولاقى المسلسل ردود إيجابية مبشرة من الجمهور.


• هل مسلسل "الآنسة فرح" احتاج إلى تكليفات عالية فى الإنتاج؟

بالتأكيد فبداية من الحصول على حقوق الفورمات وتعربيها والديكور أن يكون مشابه بنسبة 100 % للمسلسل الأصلي.


هل سيتم إنتاج الخمس أجزاء للمسلسل كما فى النسخة الأجنبية ؟

نعم فقمنا بتصوير أجزاء من الجزء الثاني ولكن الآن في فترة توقف لأن الأبطال منشغلين بالتصوير فى أعمال رمضان القادم.


• هل أنت راضية على ما حققه مسلسل "الآنسة فرح" من مشاهدات ..وهل تابعت ردود أفعال الناس علي المسلسل؟

راضية جداً الحمد لله .. تابعتها بالطبع فتخوفت في البداية من الهجوم الحاد على المسلسل ولكن الجمهور تفاعل مع الحلقات بالتدريج وأثار المسلسل حالة من الجدل على السوشيال ميديا ونوع من الجدل الصحي ماذا يحدث لو ( مجرد تخيل ) حملت عذراء عن طريق خطأ طبي وكيف ستتصرف.
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