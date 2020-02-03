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أهلي جدة يتلقي ضربة موجعة بسبب إصابة نجم الفريق

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:20 م
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الاهلي
الاهلي
وكالات
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تلقي نادي أهلي جدة السعودي، ضربة قوية بتعرض أحد نجوم الفريق لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كاملة.

وأعلن الأهلي غياب لاعبه البرازيلي جوزيف دي سوزا عن الملاعب ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها رفقة الفريق السعودي.

‏وأثبتت الفحوص الطبية والأشعة إصابة اللاعب بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار وأربطة خلف الركبة.

وذكر أهلي جدة إن دي سوزا سيحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصابة قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول

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