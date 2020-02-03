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قلب تونس: "الفخفاخ لا يملك الكفاءة والقدرة على تشكيل الحكومة"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:14 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إعتبر أسامة الخليفي عضو البرلمان وعضو المجلس الوطني لحزب قلب تونس، أن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، ليس له الكفاءة والقدرة على تشكيل الحكومة.

ودعا المجلس الوطني للحزب، الياس الفخفاخ إلى التدارك والتخلي عن سياسة الإقصاء، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بأوسع حزام سياسي ممكن، كما ورد على لسان العضو أسامة الخليفي.

ويذكر أنه قد انتهى مساء اليوم الإثنين 03 فيفري 2020، الإجتماع الذي عقده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برؤساء و ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، دون المصادقة على الوثيقة التعاقدية، وكان بمشاركة نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وسليم العزابي أمين عام حركة تحيا تونس، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، وعدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وعلي الحفصي امين عام حركة نداء تونس، وريم محجوب عن آفاق تونس.
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