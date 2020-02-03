قلب تونس: "الفخفاخ لا يملك الكفاءة والقدرة على تشكيل الحكومة"

إعتبر أسامة الخليفي عضو البرلمان وعضو المجلس الوطني لحزب قلب تونس، أن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، ليس له الكفاءة والقدرة على تشكيل الحكومة.

ودعا المجلس الوطني للحزب، الياس الفخفاخ إلى التدارك والتخلي عن سياسة الإقصاء، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بأوسع حزام سياسي ممكن، كما ورد على لسان العضو أسامة الخليفي.