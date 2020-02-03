أخبار الزمالك اليوم الاثنين: مفاجأة حول خوض السوبر الإفريقي.. نجم الزمالك السابق صفقة الموسم في الأهلي

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 3 يناير العديد من الأخبار والانباء داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها اتخاذ قرار صارم تجاه حراس مرمى الفريق تصريحات مفاجأة من أحمد مرتضى بشأن السوبر الإفريقي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

صرح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد مرتضى، إن الفريق لا مانع لديه للعب السوبر الإفريقي ، ولكن بشرط وحيد وهو تأمين بعثة اللاعبين فى قطر، للموافقة على السفر والمشاركة فى المباراة وتأمين البعثة هو مسؤولية الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.









ومن خلال تصريحات لقناة "ON SPORT" الرياضية قال أحمد مرتضى: طالبنا الاتحاد الإفريقى لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد بتحمل مسؤولية تأمين بعثة الزمالك فى قطر، خلال مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، وأنه لابد من المساواة مثل الأهلى حيث تم القبض على الشخص الذى هدد الفريق الأحمر قبل التوجه إلى السودان.





كارتيرون يحدد ترتيب مهاجمي الزمالك

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ترتيب المهاجمين بين صفوفه خلال الفترة المقبلة وسط تواجد الثلاثي مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو إلى جانب عمر السعيد.









وحدد كارتيرون ترتيب المهاجمين لكل من مصطفى محمد في المرتبة الأولى وبعدها الكونغولي كابونجو كاسونجو ثم عمر السعيد في المرتبة الثالثة.









كارتيرون يرفض التدوير في حراسة الزمالك

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التدوير في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة وتقسيم المشاركة على حراسه كمباراة لكل منهم.









صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع بديل مميز للحارس شريف إكرامي والذي اتخذ قراراً بالرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم.









وقطع الأهلي شوطاً كبيراً من المفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز للتوقيع مع المارد الاحمر في الصيف المقبل ليكون بديلاً لشريف إكرامي.





موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود يوم الاربعاء القادم 5 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



