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ميلان يكشف حقيقة المفاوضات مع رانجيك

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:11 م
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رالف رانجيك
رالف رانجيك
وكالات
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كشف مسؤولي نادي إيه سي ميلان الإيطالي، صحة التقارير التي ذكرت أنه يجري مفاوضات مع المدرب الألماني رالف رانجيك.

وقال متحدث باسم النادي، اليوم الإثنين، إن مثل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

ونفى رانجيك وإيه سي ميلان، قبل أسابيع قليلة، تكهنات حول احتمال تولي المدير الفني الألماني قيادة النادي الإيطالي.

كانت صحيفة "بيلد" ذكرت في وقت سابق، أن رانجيك (61 عاما) سيتولى منصب المدير الفني ومدير الكرة في إيه سي ميلان في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بين الجانبين "حققت تقدما كبيرا"، لافتة إلى أنه ينقص فقط التوقيع على العقد، ولم يتسن الحصول على رد من رانجيك على ما ذكرته الصحيفة.

كان رانجيك، قد درب أندية في ألمانيا بينها هانوفر وشالكه وهوفنهايم، كما قاد لايبزج حتى الصيف الماضي، خلال الفترة الانتقالية.

وتولى رانجيك منذ مطلع يوليو/تموز الماضي منصب مدير القسم الرياضي والتطوير في شبكة شركة "ريد بُل" التي تمتلك عدة أندية رياضية.

ويتولى ستيفانو بيولي تدريب إيه سي ميلان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرتبط مع النادي الإيطالي بعقد يستمر لمدة عامين.

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