إئتلاف الكرامة يشدد على عدم المشاركة في حكومة تضم حزبي تحيا تونس و قلب تونس

إنتهى مساء اليوم الإثنين 03 فيفري 2020، الإجتماع الذي عقده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برؤساء و ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.





وقد صرّح القيادي في ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، أن لقاء اليوم مع المكلف بتشكيل الحكومة كان تشاوريا، تم خلاله إضافة بعض المقترحات لبرنامج الحكومة، مشددا على أن الإئتلاف متمسك بعدم المشاركة في حكومة تضم حزبي تحيا تونس و قلب تونس.





ويذكر بأن الإجتماع انتهى دون المصادقة على الوثيقة التعاقدية، وكان بمشاركة نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وسليم العزابي أمين عام حركة تحيا تونس، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، وعدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وعلي الحفصي امين عام حركة نداء تونس، وريم محجوب عن آفاق تونس.