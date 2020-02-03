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محمد الريفي يبدأ نشاطه الفني في مصر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:58 م
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محمد الريفى
محمد الريفى
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وصل نجم "إكس فاكتور" المغربى محمد الريفى، إلى القاهرة فى أول ظهور له بعد عام ونصف من الأنقطاع عن مصر بسبب أرتباطاتها الفنية في المغرب ولندن وكندا ودبي وذلك للبدء فى تحضير العديد من المشاريع الفنية المقبلة فى مصر.

ومن المقرر أن يبدأ الريفى في التجهيز للعديد من الحفغلات الغنائية خلال الفترة القادمة كما سيظهر فى العديد من البرامج على الفضائيات المصرية خلال الفترة المقبلة للتحدث عن جوالته الفنية في مختلف الدول العربية والأوروبية.
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