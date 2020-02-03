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النهضة تعلن تمسّكها بتشكيل حكومة وحدة وطنية
الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:00 م
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مروى الجلاصي
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إنتهى مساء اليوم الإثنين 03 فيفري 2020، الإجتماع الذي عقده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برؤساء و ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.
وأفاد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، إثر نهاية الإجتماع، بأن الحركة قدّمت بعض المقترحات لإضافتها إلى برنامج الحكومة، معلنا تمسّك حزبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويذكر بأن الإجتماع انتهى دون المصادقة على الوثيقة التعاقدية، وكان بمشاركة نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وسليم العزابي أمين عام حركة تحيا تونس، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، وعدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وعلي الحفصي امين عام حركة نداء تونس، وريم محجوب عن آفاق تونس.
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