النهضة تعلن تمسّكها بتشكيل حكومة وحدة وطنية

إنتهى مساء اليوم الإثنين 03 فيفري 2020، الإجتماع الذي عقده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برؤساء و ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.

وأفاد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، إثر نهاية الإجتماع، بأن الحركة قدّمت بعض المقترحات لإضافتها إلى برنامج الحكومة، معلنا تمسّك حزبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية.