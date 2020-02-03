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بعد طرح تيزر "ستينج".. محمد رمضان ترند عبر "يوتيوب"
الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:58 م
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شيماء عطية
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طرح الفنان محمد رمضان برومو الفيديو الغنائي الجديد له، والذي يحمل اسم "ستينج"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وفور طرحه بساعات قليلة، تصدر التيزر المركز الثاني في ترند الأكثر مشاهدة عبر الموقع.
يذكر أن رمضان تعاون مؤخرا مع المطربة الشابة يسرا الجندي، في أغنية "كازانوفا"، والتي طرحها الشهر الماضي، وحققت نجاح كبير.
كما طرح رمضان مطلع العام الجاري كليب لأغنية "رايحين نسهر"، والذي لاقى نجاح كبير.
وفور طرحه بساعات قليلة، تصدر التيزر المركز الثاني في ترند الأكثر مشاهدة عبر الموقع.
يذكر أن رمضان تعاون مؤخرا مع المطربة الشابة يسرا الجندي، في أغنية "كازانوفا"، والتي طرحها الشهر الماضي، وحققت نجاح كبير.
كما طرح رمضان مطلع العام الجاري كليب لأغنية "رايحين نسهر"، والذي لاقى نجاح كبير.
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