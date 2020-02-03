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عاجل.. الإمارات تؤكد تضامنها مع الصين في مكافحة فيروس "كورونا"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، على تضامنها مع الصين في مواجهة فيروس كورونا الجديد، وتعرب عن ثقتها في جهودها في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: إن "أبوظبي قامت وبناء على توجيهات ولي العهد وونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الصين للعمل معًا لتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأضافت الخارجية: إن "الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها؛ للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة لمواجهة الفيروس".

هذا وقررت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في وقت سابق من مساء اليوم، تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من يوم 5 فبراير الجاري، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة "كورونا".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الكورونا الصين الإمارات

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