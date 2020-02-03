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إجتماع الفخفاخ بممثلي الأحزاب ينتهي دون التوقيع على الوثيقة التعاقدية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:42 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنتهى مساء اليوم الإثنين 03 فيفري 2020، الإجتماع الذي عقده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برؤساء و ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.

وقد عقد الإجتماع حول الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي، للتداول في الوثيقة والمصادقة عليها، لكنه انتهى دون المصادقة عليها.

وشارك في الإجتماع  نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وسليم العزابي أمين عام حركة تحيا تونس، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، وعدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وعلي الحفصي امين عام حركة نداء تونس، وريم محجوب عن آفاق تونس.
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