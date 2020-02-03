إجتماع الفخفاخ بممثلي الأحزاب ينتهي دون التوقيع على الوثيقة التعاقدية

إنتهى مساء اليوم الإثنين 03 فيفري 2020، الإجتماع الذي عقده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برؤساء و ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.





وقد عقد الإجتماع حول الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي، للتداول في الوثيقة والمصادقة عليها، لكنه انتهى دون المصادقة عليها.



