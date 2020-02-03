إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وقائع المؤتمر الصحفي الذي أقيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاعة الرئيسية.



وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال المؤتمر تنصيب مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2020.



وقالت "عبد الدايم" في كلمتها: "إن تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية هذا العام جاء تأكيدًا على أن مصر منبر الثقافات لدول العالم على مر العصور، تملك إرثا حضاريا يعكس دور الإسلام وسماحته.



وأضافت: تقوم الوزارة على إعداد برنامج حافل تشارك فيه كافة هيئاتها بالتعاون مع وزارات أخرى، وبرامج متنوعة في مناطق مختلفة.



وشاركت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحفي لتدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبد الإله بنعرفة المستشار الثقافي للمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، كما حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون.