Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:16 م
Advertisements
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
Advertisements
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وقائع المؤتمر الصحفي الذي أقيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاعة الرئيسية.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال المؤتمر تنصيب مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2020.

وقالت "عبد الدايم" في كلمتها: "إن تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية هذا العام جاء تأكيدًا على أن مصر منبر الثقافات لدول العالم على مر العصور، تملك إرثا حضاريا يعكس دور الإسلام وسماحته.

وأضافت: تقوم الوزارة على إعداد برنامج حافل تشارك فيه كافة هيئاتها بالتعاون مع وزارات أخرى، وبرامج متنوعة في مناطق مختلفة.

وشاركت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحفي لتدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبد الإله بنعرفة المستشار الثقافي للمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، كما حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون.
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
إيناس عبدالدايم: تدشين القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ ساعة و نصف

لأول مرة.. نجم ريال مدريد يكشف عن تفاصيل انضمامه للملكي

منذ ساعة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 10 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

منذ ساعة و نصف

أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ ساعتين و 36 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

07:42 م

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

08:11 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status