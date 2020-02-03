الأربعاء.. الفلكلور النوبي على مسرح قصر ثقافة دمنهور



تستقبل محافظة البحيرة، فرقة أسوان للفنون الشعبية لتقديم مجوعة من التابلوهات والرقصات الفلكلورية المستوحاة من البيئة النوبية التي تعبر عن عاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة إلي عروض من العرس في النوبة وليلة الحنة وحفل السبوع وعرض النقرشاد الذي يعتمد على الأداء الحركي والاستعراضي ورقصة التاتا التى تظهر مدى تمسك كبار السن بالعادات والتقاليد.



وقال الأستاذ محمد مصطفى البسيوني مدير وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، أنه سيتم تقديم عرضين غدا الثلاثاء على مسرح قصر ثقافة وادي النطرون، ويليه يوم الأربعاء على مسرح قصر ثقافة دمنهور، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي وسط جميع فئات المجتمع بكافة المجالات الثقافية والفنية خلال إجازة نصف العام الدراسي.



جدير بالذكر أن فرقة أسوان تأسست عام 1974 ومن أشهر رقصاتها "الأراجيد" وهى عبارة عن تنغامات صوتية وحركية، ورقصة بين الشباب والفتيات على أنغام الدف، وتعد من أبرز الرقصات في حفلات النوبة القديمة، رقصة "الكارج" وهى تعبر عن جمع البلح والرسم بفروعه على جدران المنازل، رقصة "السبوع" وهى تعبر عن العادات والتقاليد الأسوانية بعد مرور 7 أيام على مولد الطفل، رقصة "البشارية" وهى أحدى الرقصات المميزة لقبيلة البشارية التي تعيش في جنوب شرق أسوان، رقصة "الكف" وهى تقوم بتقديم إيقاعات معبرة يؤديها الراقصون بأيديهم ومستوحاة من قبائل الجعافرة أحدى القبائل الموجودة بمحافظة أسوان، رقصة "النجرشاد" وهى رقصة تعبيرية تشمل مجموعة من الأغانى والإيقاعات النوبية، رقصة "السوق" وهى تعبر عن حركة البيع والشراء في البازارات السياحية.