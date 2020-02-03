أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق الثالث من فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





1- حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس إنبي





نفي نادي إنبي مفاوضات النادي الأهلي مع محود جاد حارس مرمي الفريق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال مصدر في جهاز الكرة بنادي إنبي، إن الأهلي لم يتفاوض مع إدارة إنبي للحصول على خدمات الحارس محمود جاد لضمه في الصيف.





واضاف المصدر: هناك محاولات من بعض وكلاء اللاعبين لتسويق الحارس واستغلال تألقه لكن لا يوجد عروض رسمية حتي الآن على طاولة إنبي.





ويسعي الاهلي في الفترة الحالية للتعاقد مع بديل لحارسه شريف إكرامي والذي أعلن رحيله عن الاهلي عقب نهاية الموسم





ويحتل إنبي المركز التاسع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة وذلك بعد خوض 14 لقاء.





2- صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق





اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع بديل مميز للحارس شريف إكرامي والذي اتخذ قراراً بالرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم.





وأعلن شريف إكرامي يوم أمس الاثنين رحيله عن الأهلي عقب نهاية الموسم مؤكداً على اتخاذ وجهة جديدة رغبة في الحصول على المشاركة.





وقطع الأهلي شوطاً كبيراً من المفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز للتوقيع مع المارد الاحمر في الصيف المقبل ليكون بديلاً لشريف إكرامي.





ويكثف الأهلي من مفاوضاته مع الشناوي لضمه من بيراميدز في الصيف المقبل واستغلال خروجه من حسابات بيراميدز في ظل اعتماد الفريق على المهدي سليمان.





العلاقات المميزة بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الماضية قد تلعب دوراً كبيراً في حسم الصفقة بعد تعاون سابق في صفقة انتقال أفشة للقلعة الحمراء.





أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين





3- مكالمة هاتفية تقرب شريف إكرامي من بيراميدز





دخل شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسابات نادي بيراميدز من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.





وأعلن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بانتهاء عقده بشكل رسمي مع القلعة الحمراء.





وعلم "الفجر الرياضي" أن شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي تلقى اتصالاً هاتفياً من ممدوح عيد المدير التنفيذي بنادي بيراميدز من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر عقب انتهاء علاقته رسمياً.





ووعد ممدوح عيد المدير التنفيذي بنادي بيراميدز شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بالمشاركة أساسياً في مباريات الفريق في الموسم المقبل خاصة مع اقتراب أحمد الشناوي بالرحيل عن بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.





وينتهي عقد شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل مجاناً عن القلعة الحمراء





4- خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك





علق إكرامي الشحات والد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي على قرار الأخير بإعلان الرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.





وأكد إكرامي الكبير في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه تفاجئ بقرار شريف إكرامي بإعلان الرحيل عن النادي الأهلي بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن قرار الحارس من تلقاء نفسه ولا يعلم عنه شيئاً.





وتابع إكرامي :"لم أجلس مع شريف حتى الأن لمعرفة الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار بالرحيل عن النادي الأهلي".





وعن إمكانية انتقال شريف إكرامي إلى الغريم التقليدي الزمالك، أكد إكرامي الكبير أنه من الصعب انتقال حارس الأهلي إلى اللقعة اليبضاء في الموسم المقبل.





وأضاف:" من غير الوارد انتقال شريف إكرامي إلى الزمالك حتى لو انتهى به الأمر بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري كما أعلن خلال الساعات الماضية".





موجز أخبار النادي الأهلي





5- سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني





شهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أحداث شغب مثيرة بملعب الجوهرة الزرقاء، أدت إلى توقف المباراة لأكثر من مرة.





وتأهل النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد التعادل أمام الهلال بهدف لكل فريق، ليتأهل كوصيف للنجم الساحلي التونسي.





وقدم النادي الأهلي شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتراضا على ما حدث من قبل جماهير الهلال السوداني.





وعلم "الفجر الرياضي" أن الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مواجهة الأهلي والهلال السوداني، أرسل تقريره عن ما حدث خلال اللقاء إلى الاتحاد الإفريقي " كاف" صباح أمس الأحد.





رضوان جيد ذكر في تقريره أنه تعرض للسب لفظا من قبل أحد مسئولي الهلال السوداني وأحد اللاعبين، كما تسللت بعض الجماهير إلى أرضية الملعب.





كما دون في تقريره أن مساعده الأول خلال اللقاء تعرض للرشق بالزجاج والتهديد من بعض الجماهير التي تسللت إلي أرضية المعلب، مما جعله يستعين بالأمن.





وعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا طارئا بالأمس لبحث ما حدث في مباراة الأهلي والهلال السوداني.





وتقدم الهلال السوداني بشكوى رسمية ضد الحكم المغربي رضوان جيد، بداعي أنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة.





6- إصابة جديدة تؤرق الأهلي





غاب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريب للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار ابتتس بمقر الجزيرة.





وجاء غياب الجناح النيجيري بسبب شعوره بالإجهاد، حيث تغيب عن المران الجماعي ولم يتواجد فيه.





واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم عقب الراحة التي حصل علها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد العودة من السودان ومواجهة فريق الهلال.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 3 - 2 - 2019





7- حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك





كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة ما أثير حول تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري في بطولة الدوري.





وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلق أي خطابات رسمية من الجبلاية بشأن هذا الأمر ولم يتم الحديث حتى بشكل ودي بشأن تأجيل اللقاء.





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 20 في كأس السوبر المصري بالإمارات وبعدها بأربعة أيام مواجهة الأهلي.





ويلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري في كأس السوبر الافريقي بقطر.





وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة حول إمكانية تأجيل اللقاء بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات على الفريقين





8- اتهامات شريف إكرامي للأهلي





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس قرار شريف إكرامي حارس الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري بعد 23 عامًا قضاها داخل جدران النادي الأحمر.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية في برنامج "مع شوبير": "أجريت اتصالا مع شريف إكرامي فهو بمثابة نجلي، وأقدره وأكن له كل احترام".





وأضاف: "تحدثت معه منذ شهرين وأبلغني أنه يعاني من الإصابة ثم أجريت مكاملة أخرى معه وأبلعني بانه تعافى من الإصابة ويؤدي التدريبات بشكل قوي جدًا".





وتابع: "ذهبت إلى النادي ووجدته في حالة رائعة وأبلغني أنه يريد المشاركة في المباريات.. سألته هل لديك أي عروض أبلغني بأنه بالفعل لديه 3 عروض وطالبته أن النادي الذي سيذهب له بأن يشارك بشكل أساسي".





وزاد: "شريف أكد لي أنه سيذهب للنادي الجديد وسيشارك في المباريات، وأنه غير غاضب على الإطلاق من النادي الأهلي، لكنه له كلمة عتاب".





وواصل: "شريف قال لي إن هناك عدد من اللاعبين الكبار مثل حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي لم يفتح معنا باب التجديد رغم أن العقود تنتهي بنهاية الموسم الحالي، فكان لا بد أن يفتحوا معنا هذا الملف حتى لو لم نجدد العقود".





وأضاف شوبير: "إكرامي أكد أنه يحق لنا التوقيع لأي ناد في يناير الحالي لكن لن أفعل ذلك على الإطلاق لكن كان من الأفضل أن تتحدث الإدارة برئاسة محمود الخطيب معنا وتبلغنا سواء بالتجديد أو لا.. هذا التأجيل المستمر يولد في أنفسنا الألم والحزن وهذا كان دافع لي باتخاذ القرار".





وزاد إكرامي لشوبير :"السبب الثاني أن محمد الشناوي يسير بشكل مميز ومن الصعب أن أشارك حالياً إلا في حالة إصابته أو التتويج باللقب فأنا أصبحت رقم 2 أنا أريد العودة وأن أكون رقم 1 مرة أخرى".





وأشار إلى أن شريف لا يزال لديه طموحات في العودة لمنتخب مصر وبالتالي من هنا جاء القرار، مشيرا إلى أنه انتظر نهاية مباريات مجموعات إفريقيا على أحر من الجمر وحتى أتأهل حتى أعلن ذلك".





وأتم حديثه :"شريف أبلغني بأنه انتظر حتى تنتهي فترة الانتقالات الشتوية لكي يعلن هذا القرار وأطمئن الجميع بأنني أكون موجود".



