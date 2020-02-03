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استجابة لما نشرته "الفجر".. "محافظ الإسكندرية" يوجه برفع القمامة من شوارع قرية النخيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:44 م
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بوابة الفجر
محمد رجب
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أمر الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حي العجمي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية بالبدء الفوري في رفع القمامة المتراكمة من شوارع قرية النخيل، والتي تُعد أقدم قرية سياحية في الإسكندرية.

جاء ذلك بعد 48 ساعة من التقرير التي نشرته "الفجر"، والذي حمل عنوان "الإهمال يضرب أقدم قرية سياحية في الإسكندرية.. ومطالبات للمحافظ بالتدخل"، وتحدث التقرير عن معاناة أهالي القرية من القمامة المتراكمة التي لم يتم رفعها منذ 15 يومًا، مما تسبب في إنتشار الروائح والحشرات والاوبئة على الأهالي في منازلهم.

من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم القائم بأعمال مدير مدينه جمعية ٦ أكتوبر، المسؤولة عن القرية، إن سكرتير عام محافظة الإسكندرية اللواء حمدى الحشاش، عقد اجتماعًا مع إدارة المدينه ظهر اليوم الأثنين، لبحث أزمة القمامه ومشكلات القرية.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ "الفجر": أن الإجتماع أسفر عن قيام شركة نهضه مصر برفع القمامة بالتعاون مع حي العجمي ومحاسبة الجمعية على رفعها، مثل ما تم في المرة الأولى، لافتا أن الجمعية أوضحت انه لا يوجد لديها إمكانيات مالية في الوقت الحالي بسبب إزالة البوابات وتوقف دفع أعضائها الإشتراكات وإيقاف الهيئة المشرفه على الجمعية إخراج اي مبالغ ماليه لحين استكمال مجلس الإدارة من خلال انتخابات ستجرى خلال هذا الشهر.

وأكد مدير المدينة، أن الجمعية شددت على ضرورة حل لأزمة البوابات حتى تستطيع أداء دورها وإلا فإنها بذلك ستكون مهدره للمال العام ويتعرض مجلس إدارتها للمساله القانونية.

من جانبها أصدرت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، بيانًا، أكدت فيه أن المهندس أسامة الخولي رئيس مجلس إدارة الشركة، كلف المهندس أحمد الشافعي، مدير عام فرع الإسكندرية، ورئيس قطاع النظافة الحضارية، بالتدخل الفوري والعاجل لرفع القمامه المتراكمة منذ شهور داخل قرية النخيل، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بالإسكندرية.
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مصر النخيل الاسكندرية اخبار

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