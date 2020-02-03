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حبس شابين في واقعة الاعتداء الجنسي على طفلين بالعجوزة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:43 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيريني صفوت
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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شابين وهم "أحمد" و"ياسين" في عقدهم الثاني من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد استغلالهم لطفلين في التسول والاعتداء الجنسي عليهما بمنطقة العجوزة.

وطلبت النيابة في وقت سابق عرض الطفلين على الطب الشرعى، لبيان تعرضهما للاعتداء الجنسي من عدمه، وكتابه تقرير واف عن الواقعة.

وأفادت التحقيقات، أن الشابين قاما باستغلال الطفلين في التسول بالاضافة لمسح العربات مقابل مبالغ مالية، ثم يأخذوا المبالغ ويعطوا لهم نصيب قليل، ولصغر سنهم استغلا الشابين تواجدهم دائما بالشارع وتم التعدي عليهم جنسيا بشكل مستمر، وذلك مقابل عملهم معهما واعطائهم نقودا لسداد احتياجتهم.

كانت بداية الواقعة، بورود بلاغ من نجده الطفل، يفيد باستغلال طفلين يبلغ أعمارهم من ١٠ إلى ١٣ عامًا، للسرقة والتسول بمنطقة العجوزة، وتعرضهم للاعتداء الجنسي وبإعداد الإجراءات اللازمة، والتوصل لهوية المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نيابة العجوزة طفلين شابين العجوزة الطب الشرعى

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