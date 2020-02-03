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وديا.. سيراميكا يتعادل مع بلدية المحلة في تجربة أولى لتقنية الـ Var

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:41 م
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مظاليم
مظاليم
حسام نور
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق التجربة الودية بين سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة في تجربة الفار والتي أقيمت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ولعبت المباراة على ٣ أشواط كل شوط ٣٠ دقيقة وقادها تحكيميا ثلاث حكام هم محمود عاشور، خالد جمال الغندور، مبروك نبيل. ومساعدي حكام احمد حسام طه، سمير جمال.

تقدم البلدية بهدف من ضربة جزاء في الدقيقه ٥ من الشوط الأول عن طريق محمد عبدالله جعفر، وتعادل سيراميكا في الدقيقة ١٢ من زمن الشوط الاول عن طريق وليد حسن، وفي الشوط الثاني تقدم سيراميكا بهدف ثاني في الدقيقة ١٠ من الشوط الثاني وتعادل محمود صلاح للبلدية من ضربة جزاء في الدقيقة ١٥ من الشوط الثالث.

وقد احتكم الحكام الفار ثلاث مرات أسفرت عن احتساب ضربتي جزاء للبلدية، وإلغاء ضربة جزاء لسيراميكا ، وشهدت المباراة حضور أعضاء لجنة التحكيم برئاسة جمال الغندور لمتابعة تطبيق تجربة الفار.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا مجموعة القاهرة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز السابع برصيد ١٩ نقطة في مجموعة بحري.
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