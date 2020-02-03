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صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "ليالينا"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:07 م
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ليالينا
ليالينا
رباب مصطفي
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تولت شركة الإنتاج"سنرجي" مسلسل "ليالينا" حيث نشرت الشركة صورة جديدة برفقة فريق عمل المسلسل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك".

مسلسل"ليالينا" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صلاح، وإشراف عام حسام شوقي، منتج فني يحيي ممدوح، مدير تصوير محمد عبد الرؤف، وشارك في بطولة هذا المسلسل"ليالينا" صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل.

يقال أن " ليالينا" المسلسل الثاني الذي يضم المخرج أحمد صلاح، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، وقدموا قبل ذلك مسلسل" بحر" للفنان ماجد المصري كان يعرض علي قناة" الحياة" العام الماضي، وكان يشارك في بطولته نورهان، دساب، محمد علي رزق، فوزية محمد، سناء شافع، منة عرفة، أشرف زكي، سلوي عثمان، حسني شتا.

حيث أن المسلسل" ليالينا" يعود بأبطاله الي الدراما الرمضانية في هذا العام، حيث أن غابت الفنانة غادة عادل والفنان إياد نصار عن السباق الرمضاني لمدة ٤ سنوات، والفنانة صابرين قدمت العام الماضي في السباق الرمضاني" فكرة بمليون جنية" مع الفنان علي ربيع وإخراج وائل إحسان.
صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "ليالينا"
صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "ليالينا"
صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "ليالينا"
صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "ليالينا"
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