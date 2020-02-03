سفير مصر بالصين يكشف مصير المواطنين المحتجزين في ووهان

قال السفير محمد البدري، سفير مصر بالصين، إن المصريان الممنوعان من العودة لمصر، لن يسمح لهم بالسفر إلا بعد 14 يومًا، وانتهاء عزل مدينة ووهان المنتشر بها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المنع من السفر، جاء بعد تأكد السلطات الصينية من ارتفاع درجة حراتهما.



وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن ما تقوم به الصين في مكافحة الفيروس، لا تستطيع أي دولة أخرى في العالم أن تقوم به، لافتًا إلى أن الصين تدافع عن العالم بمكافحة هذا الفيروس.



وتابع أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا في الصين، وهذا مؤشر على تراجع تأثير الفيروس المرحلة المقبلة، معقبا: "مفيش علاج للفيروس حتى الآن، ونسبة الوفيات تقتصر على كبار السن والمصابين بالأمراض".

