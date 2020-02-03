في ذكرى عيدهم.. قصة استشهاد الـ 49 قسيسا على يد البربر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعشية استشهاد التسعة والأربعين قسيسا شيوخ شيهيت، ومرتينوس رسول الملك وابنه.



وترجع قصة استشهادهم حينما غار البربر علي الدير، فوقف شيخ عظيم يقال له الأنبا يوأنس ونادي الأخوة قائلا هو ذا البربر قد اقبلوا لقتلنا، فمن أراد الاستشهاد فليقف، ومن خاف فليلتجئ إلى القصر.



فالتجأ البعض إلى القصر، وبقي مع الشيخ ثمانية وأربعون، فذبحهم البربر جميعا، وكان الأمير مرتينوس وابنه منزويان في مكان وتطلع الأبن إلى فوق فرأي الملائكة يضعون الأكاليل علي رؤوس الشيوخ الذين قتلوا، فقال لأبيه: "ها أنا أرى قوما روحانيين يضعون الأكاليل علي رؤوس الشيوخ فأنا ماض لأخذ لي إكليلا مثلهم".



فأجابه أبوه: وأنا أيضا اذهب معك يا إبني. فعاد الأثنان وظهرا للبربر فقتلوهما ونالا إكليل الشهادة.



وبعد ذهاب البربر نزل الرهبان من القصر واخذوا الأجساد ووضعوها في مغارة وصاروا يرتلون ويسبحون أمامها كل ليلة.