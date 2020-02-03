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تطورات جديدة في قضية أحمد الفيشاوي وابنته لينا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:44 م
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احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
رباب مصطفي
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أستمر الصراع بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة هند الحناوي، من ناحية أبنته لينا وأصدر تطورات جديدة خلال الساعات الماضية بخصوص حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام، بسبب عدم الإنفاق علي إبنته. 

وضحت محامية الفنان أحمد الفيشاوي سناء لحظي، عن أكتشاف مستندات جديدة في قضيته، تنص علي سقوط حضانة إبنته لينا بسبب صدور المحكمة الجنائية بحبسه لمدة عام، ومستندات أخري تثبت أن إبنته لم تعود إلي إنجلترا منذ ٥ سنوات.

وكشفت" لحظي" لبرنامج" ETبالعربي"، أن زوجة الفنان أحمد الفيشاوي السابقة هند الحناوي سافرت إلي إنجلترا بسبب زواجها من رجل مصري ولكن يحمل الجنسية البريطانية وليس من تعليم أبنتها لينا.

وأستكملت حديثها:" تعد سفر لينا مع والدتها هند الحناوي غير قانوني وغير شرعي، بعد إسقاط قضية حضانتها بحكم ضم لينا لوالدتها.

ويشار أن مغادرة لينا إلي أنجلترا حدث غدر أحمد الفيشاوي ووالده بأن لينا تسافر إلي الخارج لتعليمها وسوف تعود إلي مصر في العطلات الرسمية.

وعلى سياق آخر قال المحامي شعبان سعيد محامي أبنة أحمد الفيشاوي، من خلال تصريحات تلفزيونية حبسه ثلاث أشهر، ولكن أحمد الفيشاوي لم يستجيب لذلك. 
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