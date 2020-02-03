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10 أرقام شهدتها الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:53 م
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برشلونة
برشلونة
وكالات
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شهدت الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، الكثير من الأرقام التي سجلت، حيث حافظ ريال مدريد على الصدارة، وعاد برشلونة لسكة الانتصارات من جديد.


وفي ما يلي أبرز 10 أرقام مثيرة للجولة:
1- ريال مدريد يفوز بالدربي على أرضه للمرة الأولى بعد 7 سنوات و10 أشهر:
حقق ريال مدريد السبت أول انتصار له في دربي الليغا على ملعبه سانتياغو برنابيو للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر(كانون الأول) 2012، وذلك بفضل هدف الفرنسي كريم بنزيما.

وخاض الريال طوال تلك المدة 6 مواجهات دربي في معقله ببطولة الدوري، لم يفز بأي منها، حيث يعود آخر انتصار لسبع سنوات و10 أشهر وخلاله فاز الريال بثنائية لكريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل.

2- أنسو فاتي-ميسي:
نجح برشلونة في العودة لسكة الانتصارات في الليجا بعد السقوط أمام فالنسيا في ميستايا بثنائية نظيفة، حيث فاز الأحد على ليفانتي 2-1 بفضل جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع هدفين للمهاجم الصاعد صاحب الـ17 عاماً، أنسو فاتي، ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في تاريخ الليغا.

وجاء الهدفان في غضون دقيقة و43 ثانية، ليهديا برشلونة النقاط الثلاث وليحافظ على فارق الـ3 نقاط التي تفصله عن الريال صاحب الصدارة.

3- خيتافي يصعد كالصاروخ:
حقق خيتافي ستة انتصارات في آخر 8 جولات بالليغا، ليصعد بقوة الصاروخ للمركز الثالث خلف الغريمين ريال مدريد وبرشلونة ويحجز مقعدا مؤهلا لدوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات الست التي فاز بها حافظ الفريق المدريدي على شباكه خالية من الأهداف، ليزحف إلى المربع الذهبي.

4- إشبيلية ضعيف على أرضه مربع خارجها:
تعادل إشبيلية في ملعب سانشيز بيزخوان 1-1 أمام ألافيس، ليتراجع للمركز الرابع في جدول الليجا، مثيرا الشكوك حول أدائه كونه لم يحقق سوى 5 انتصارات من أصل 11 مباراة في معقله.

وخارج أرضه يعد الفريق الأندلسي من بين أقوى فرق الليغا، بثاني أفضل نتائج له هذا الموسم، خلف ريال مدريد فقط.

5- فالنسيا يصعد لأفضل مراكزه:
بانتصاره على سيلتا فيجو بهدف نظيف صعد فالنسيا للمركز الخامس في جدول الليجا، في أفضل مركز يحققه هذا الموسم، حيث فاز بـ3 في آخر أربع جولات له رغم خسارته الكبيرة بأربعة أهداف لواحد أمام مايوركا.

6- ألكاسير يعود لليغا ويسجل:
بعد عام ونصف عام من الرحيل، عاد باكو ألكاسير لليغا واحتاج لـ46 دقيقة فقط من أجل هز الشباك عبر بوابة فياريال قادماً من بروسيا دورتموند، ليقود الفريق للفوز 3-1 على أوساسونا ويصعد للمركز السابع.

ويمر فريق "الغواصات الصفراء" بفترة رائعة حاليا بتحقيقه لانتصارين متتاليين في الليجا ومثلهما في كأس الملك.

7- غرناطة يحقق ريمونتادا:
قلب غرناطة تأخره أمام اسبانيول إلى انتصار 2-1 ليحقق "ريمونتادا" للمرة الأولى في الليغا منذ 15 فبراير(شباط) 2019 ، وذلك أمام قرطبة بدوري الدرجة الثانية.

وبهذا الانتصار ارتقى غرناطة للمركز العاشر في جدول الليغا.

8- ريال بيتيس يعاني قبل مواجهة برشلونة:
أنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة ريال بيتيس على أرضه أمام إيبار ليعاني الفريق الأندلسي على مستوى النتائج، بتحقيقه لانتصار وحيد في آخر ست جولات، محتلا المركز الـ12 في جدول الليغا، ومبتعدا بعشر نقاط عن منطقة الهبوط.

ويستعد بيتيس لاستقبال برشلونة الأحد المقبل في ملعبه بينيتو فيامارين ضمن الجولة الـ23.

9- بلد الوليد ينهي صيامه عن الانتصارات خارج أرضه:
حقق بلد الوليد أول انتصار له خارج أرضه منذ 4 أشهر ونصف على حساب مايوركا بفوزه بهدف نظيف حمل توقيع التركي إنيس أونال، ليحقق فوزه الخامس له في الاجمالي هذا الموسم، منها 3 كزائر. وكان آخر انتصار للفريق خارج أرضه في الجولة السابعة أمام اسبانيول بهدفين نظيفين.

10- أوسكار رودريغيز حاسم مع ليغانيس:
منح هدف حاسم للمهاجم الإسباني أوسكار رودريجيز على حساب ريال سوسييداد ثلاث نقاط ثمينة لليغانيس، ليبعده عن القاع ويصعد به للمركز الثامن عشر في جدول الليغا.

ويعد الهدف هو الخامس لأوسكار مع ليغانيس هذا الموسم، ساهم بها في حصد فريقه لـ8 من أصل رصيده الحالي 18 نقطة.
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ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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