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الجيش الليبي يكشف عن أسماء قادة "مرتزقة أردوغان" في ليبيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:23 م
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اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
وكالات
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كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الاثنين، عن أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة للقتال في صفوف ميليشيات العاصمة طرابلس.

وقال المسماري: إن "شخصًا يدعى عقيد غازي يقود المرتزقة السوريين في ليبيا"، لافتاً إلى أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سورية وعراقية وليبية.

كما أكد خلال مؤتمر صحفي، على أن أردوغان كان يريد إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا، موضحًا أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 مسلح من تنظيم جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة.

وذكر اللواء أحمد المسماري: أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركيا بشكل شبه كامل، مؤكدًا على أن الرئيس التركي نقل 1500 مسلح من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا.

وكشف عن أن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، لافتاً إلى أن أردوغان يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.

وعرض المسماري أدلة على تورط أردوغان في دعم الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أن سياسته أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.

وقال إن الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب.

وأوضح المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي لم تستهدف السفن التركية التي رست مؤخرا في موانئ ليبية محملة بالمعدات العسكرية من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: إن "القوات الليبية المسلحة نقود بمعركة استثنائية، خاصة أنها تخوض حربا بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية".

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