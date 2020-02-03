Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط سريع .. من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2020 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية Qalyobia Results

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:45 م
Advertisements
نتيجة الاعدادية بالقليوبية
نتيجة الاعدادية بالقليوبية
Advertisements
رابط سريع .. من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2020 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية Qalyobia Results

احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية التيرم الأول 2019/2020، حيث قدمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه نتيجة الشهادة الاعدادية لأبناء المحافظة، ويمكنك الحصول عليها عن طريق الرابط الذي سنوفره لكم بالأسفل.

نتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس، حيث باتت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس قريبة من الظهور، حيث انتهت كافة أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب، ويجري الآن الانتهاء من إجراءات الرصد والمراجعة تمهيداً لاعتماد النتيجة يوم غد الإثنين وفق تصريحات طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020
تعد محافظة القليوبية من المحافظات التي يتواجد ها عدد كبير من طلاب الإعدادية، حيث يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة 95 ألفًا و538 طالبًا وطالبة، وقد أدوا الامتحانات في 407 لجان، وسط إجراءات مشددة، وقد أشار عجلان، إلي ان نسبة النجاح خلال هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي أسعد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وخاصة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالقليوبية 2020 تهم عدد كبير من المواطنين.

نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالقليوبية 2020 الترم الأول
من المنتظر أن يتم رفع نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برقم الجلوس، وعن تأخر موعد إعلان النتيجة، فقد وضح وكيل مديرية التربية والتعليم إلي أن عملية التصحيح والرصد وإعلان النتيجة في القليوبية يتم على مستوى الكنترول الرئيسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

ومن المقرر ان يقوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باعتماد نتيجة الإعدادية 2020 الترم الاول صباح يوم غد الإثنين، وبعدها ستكون النتيجة متاحة لكافة الطلاب فور رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية لجميع الطلبة والطالبات.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس 2020 الفصل الدراسي الأول، وقد بلغت نسبة النجاح 70.28%، ويقوم عدد كبير من الطلاب بالدخول عبر رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية.

حصل عدد كبير من الطلاب على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتي تم إعلانها يوم أمس الأحد لكافة الطلبة والطالبات بالمحافظة.

رابط سريع .. من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2020 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية Qalyobia Results


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادى نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 نتيجه الشهاده الاعداديه نتيجه الاعداديه القاهره 2020 نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافه القليوبيه نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادى نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الاعدادية 2020 الاسكندرية

أخبار تهمك

جوارديولا يدرس الإطاحة بنجم مانشستر سيتي من المباريات

منذ ساعة و 21 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ ساعتين

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ ساعة و 11 دقيقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ 41 دقيقة

يوفيتش يكشف عن أزمته الكبرى مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 20 ساعة

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ ساعة و 6 دقيقة

أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

منذ ساعة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

بوابه التعليم الاساسي.. تعرف على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بجميع المحافظات" برقم الجلوس والاسم

Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now

(جيبها من هنا) رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 (اضغط هنا واحصل على نتيجتك فورا) alexandria.gov.eg

Link shot (لينك مباشر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الابوابة الالكترونية (Inquire now)

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:11 م

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

07:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status