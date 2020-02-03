رابط سريع .. من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2020 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية Qalyobia Results





احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية التيرم الأول 2019/2020، حيث قدمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه نتيجة الشهادة الاعدادية لأبناء المحافظة، ويمكنك الحصول عليها عن طريق الرابط الذي سنوفره لكم بالأسفل.





نتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس، حيث باتت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس قريبة من الظهور، حيث انتهت كافة أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب، ويجري الآن الانتهاء من إجراءات الرصد والمراجعة تمهيداً لاعتماد النتيجة يوم غد الإثنين وفق تصريحات طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020

تعد محافظة القليوبية من المحافظات التي يتواجد ها عدد كبير من طلاب الإعدادية، حيث يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة 95 ألفًا و538 طالبًا وطالبة، وقد أدوا الامتحانات في 407 لجان، وسط إجراءات مشددة، وقد أشار عجلان، إلي ان نسبة النجاح خلال هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي أسعد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وخاصة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالقليوبية 2020 تهم عدد كبير من المواطنين.





نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالقليوبية 2020 الترم الأول

من المنتظر أن يتم رفع نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برقم الجلوس، وعن تأخر موعد إعلان النتيجة، فقد وضح وكيل مديرية التربية والتعليم إلي أن عملية التصحيح والرصد وإعلان النتيجة في القليوبية يتم على مستوى الكنترول الرئيسي.





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020





ومن المقرر ان يقوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باعتماد نتيجة الإعدادية 2020 الترم الاول صباح يوم غد الإثنين، وبعدها ستكون النتيجة متاحة لكافة الطلاب فور رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية لجميع الطلبة والطالبات.





ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس 2020 الفصل الدراسي الأول، وقد بلغت نسبة النجاح 70.28%، ويقوم عدد كبير من الطلاب بالدخول عبر رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية.





حصل عدد كبير من الطلاب على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتي تم إعلانها يوم أمس الأحد لكافة الطلبة والطالبات بالمحافظة.





رابط سريع .. من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2020 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية Qalyobia Results



