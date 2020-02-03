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عاجل.. جامعة عين شمس تمنع النقاب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:43 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلنت جامعة عين شمس قرار بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات ومعاهدها، وذلك أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.

وقررت الجامعة حظر الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها مع التعامل مع المرضى وهن منتقبات.

وأكدت الجامعة أن كل من يخالف الحظر الوارد يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعلى كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

عاجل.. جامعة عين شمس تمنع النقاب
عاجل.. جامعة عين شمس تمنع النقاب
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الكلمات المفتاحية

منع النقاب جامعة عين شمس

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